Apple semble vouloir se débarrasser du mythique adaptateur Lightning — Mini Jack

Un temps indispensable pour écouter facilement sa musique sur iPhone, l’adaptateur Lightning vers Mini Jack semble arriver en fin de vie si l’on en croit l’état des stocks à l’étranger.

Source : Apple

Symbole d’une période charnière dans l’industrie du numérique, l’adaptateur Lightning vers Mini Jack pourrait bien vivre ses derniers instants. D’après MacRumors, l’accessoire bien pratique pour celles et ceux qui utilisent encore des casques filaires, serait en rupture de stock un peu partout dans le monde, signe d’un départ à la retraite imminent.

S’il reste des exemplaires sur le site français d’Apple et que des modèles traînent encore dans les magasins hexagonaux de la marque, dans beaucoup d’autres pays, le petit accessoire affiche une inquiétante étiquette « stock épuisé ». C’est le cas notamment aux États-Unis et dans de nombreux autres pays à travers le globe.

Retour sur une histoire mouvementée

Familier des habitudes d’Apple, MacRumors suppute donc que cet épuisement des stocks signe la fin de la commercialisation de l’appareil, comme le constructeur l’a fait pour tant d’autres accessoires à travers les années. S’il sera sans aucun doute regretté par certains et certaines, les nombreuses évolutions techniques de ces 8 dernières années l’ont aussi rendu de plus en plus obsolète.

L’iPhone 7, dépourvu de port Mini Jack // Source : Frandroid

Lancé en 2016 pour accompagner l’iPhone 7 qui se débarrassait du bon vieux port Mini Jack, cet accessoire a incarné le douloureux passage du filaire vers le Bluetooth, mais aussi l’arrivée en masse des adaptateurs pour tout et n’importe quoi. Mais depuis 2016, les iPhone, comme le reste du monde mobile, ont largement évolué.

La fin d’une longue période de transition

Tout d’abord, les téléphones d’Apple ont opéré une bascule vers l’USB-C, le véritable connecteur universel que l’on retrouve désormais aussi bien sur les tablettes que les ordinateurs de la marque. Depuis l’iPhone 15 en 2023, Apple a définitivement abandonné le Lightning au profit du connecteur standard (malgré moult tergiversations sur le sujet). L’adaptateur USB-C vers Mini Jack reste heureusement tout à fait disponible sur le site du constructeur.

Mais surtout, Apple, comme le reste de l’industrie, a poussé ses solutions d’écoute sans fil, que ce soit à travers les AirPods, Airpods Pro ou AirPods Max. Voyant sans doute de moins en moins d’intérêt à commercialiser le petit accessoire, la marque à la pomme souhaite donc démocratiser l’usage des écouteurs Bluetooth en utilisant autant la carotte que le bâton.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2024

Si vous êtes attaché à vos écouteurs filaires et que vous avez un iPhone encore équipé d’un port Lightning, il est sans doute temps de faire des stocks pour les longues années de pénurie qui s’annonce.