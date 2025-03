Les Nothing Phone (3a) ont un nouveau bouton Essential Key : à quoi sert-il ?

Vous pensiez que le nouveau bouton « Essential Key » de Nothing était déjà au top de sa forme ? Eh bien, accrochez-vous à vos smartphones, car la marque vient de changer son fonctionnement.

Nothing vient d’annoncer une mise à jour majeure pour ses récents smartphones milieu de gamme, les Phone (3a) et Phone (3a) Pro. Cette mise à jour, baptisée Nothing OS 3.1, apporte son lot d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités, avec un focus particulier sur le bouton Essential Key, véritable signature de ces appareils.

La principale nouveauté concerne l’intégration du bouton Essential Key à l’application appareil photo de Nothing. Cette nouveauté permet aux utilisateurs de capturer des images directement via une pression courte sur le bouton, tout en ajoutant une note ou un mémo vocal par une pression longue.

Un bouton, plus de possibilités

L’utilisation du bouton Essential Key dans l’application appareil photo ouvre de nouvelles possibilités. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter des notes à une photo sauvegardée dans l’espace Essentiel ou enregistrer un mémo vocal en maintenant simplement le bouton enfoncé. Cette fonctionnalité promet de simplifier la prise de notes contextuelles lors de la capture d’images.

La mise à jour apporte aussi son lot d’améliorations pour l’appareil photo. Les deux modèles bénéficient d’une interaction plus intuitive avec le zoom, d’une meilleure balance des blancs pour les scènes d’intérieur, et d’une clarté accrue pour les portraits en contre-jour. Nothing a également corrigé un problème de teinte rougeâtre sur les selfies pris avec la caméra frontale.

Le Phone (3a) Pro se voit gratifié d’une amélioration spécifique concernant la précision de la mise au point avec un zoom 2x. Par ailleurs, les deux modèles profitent d’optimisations de l’Essential Space, d’animations de transition améliorées pour l’affichage Always-On, ainsi que de divers correctifs et améliorations de stabilité.

Nothing a commencé le déploiement de cette mise à jour le 24 mars, mais prévient que la distribution se fera de manière progressive. Les utilisateurs impatients peuvent vérifier manuellement la disponibilité de la mise à jour dans les paramètres de leur appareil.