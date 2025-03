Phone (3a) : le nouveau smartphone atypique de Nothing est déjà en promotion 

Le nouveau Nothing Phone (3a) plaît pour son design atypique, ses performances équilibrées et son prix compétitif : 349 euros seulement, c’est un excellent rapport qualité/prix qui devient encore plus intéressant avec cette baisse de prix.

Après avoir agrandi sa gamme en 2024 avec le Nothing Phone (2a), la marque de Carl Pei signe son retour avec une troisième génération. Si cette nouvelle itération conserve le design très atypique et le dispositif lumineux Glyph des précédents modèles, le Phone (3a) ajoute un téléobjectif, ce qui est assez rare sur un smartphone commercialisé à moins de 350 euros. Testé et approuvé par nos soins, c’est une référence que l’on recommande chaudement, d’autant plus quand il se trouve déjà en promotion.

En quoi le Nothing Phone (3a) est intéressant ?

Pour son design atypique et les Glyphs

Ses bonnes performances pour le prix

Sa polyvalence photographique avec le téléobjectif 2x

Disponible à sa sortie au prix de 349 euros pour sa version 8 + 128 Go, le Nothing Phone (3a) est est en ce moment remisé à 328,99 euros sur le site PC Componentes.

Un design atypique et lumineux toujours de la partie

Le Nothing Phone (3a) ne change pas d’ADN et se distingue de la concurrence par un design particulièrement original avec son dos transparent aborant un look futuriste et son système de LED interactives Glyph placées autour du bloc optique et qui délivrent des effets lumineux. Ces LEDs peuvent clignoter en fonction de certains évènements, comme une alarme ou une notification.

Une fois allumée, le Phone (3a) laisse découvrir un écran OLED de 6,77 pouces et affiche des images avec une définition de 2392 x 1080 pixels. Quant à la fréquence maximale, elle est de 120 Hz (pas compatible LTPO). Résultat : il délivre de belles images, lumineuses, et sa couverture colorimétrique s’avère satisfaisante.

Des performances solides

Sous le capot, le processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 s’avère suffisamment performant pour offrir une bonne polyvalence, que ce soit pour des tâches simples ou plus gourmandes comme les jeux 3D dans de bonnes conditions. Le tout fonctionne sous Android 15 avec la surcouche Nothing OS 3.1, qui propose une interface épurée avec aucun pourriciel. Dommage de n’avoir que trois ans de mises à jour de l’OS.

La réelle nouveauté réside sur le partie photo. L’appareil de la firme anglaise, s’équipe d’un capteur grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels et un nouveau téléobjectif qui permet d’effectuer un zoom optique 2x. De jour, les clichés sont bien meilleurs que ceux pris en ultra grand angle. Ils fourmillent de détails et leurs couleurs s’avèrent fidèles à la réalité. Le zoom optique 2x et le zoom numérique 4x produisent des clichés satisfaisants, avec encore un piqué assez précis. Une fois la nuit tombée, les photo sont de bonne qualité, sauf avec l’ultra grand angle.

Enfin, sa batterie de 5 000 mAh procure une bonne autonomie et sa charge rapide de 45 W permet de récupérer beaucoup d’énergie rapidement : comptez une vingtaine de minutes pour une charge de 0 à 50 %.

Si vous souhaitez plus d’informations sur le produit, nous vous invitons à lire notre test complet sur le Nothing Phone (3a).

