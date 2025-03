Mac Studio 2025 : M3 Ultra vs M4 Max, un duel plus serré que prévu

Apple vient de sortir un nouveau Mac Studio avec deux puces stars : M3 Ultra et M4 Max. Mais surprise, leurs processeurs sont presque à égalité selon les premiers tests.

Cette semaine, Apple a dévoilé une nouvelle version de son Mac Studio, et surprise : il arrive avec deux options de puces, la M3 Ultra et la M4 Max.

Sur le papier, la M3 Ultra est censée être une bête de course, jusqu’à deux fois plus rapide que la M4 Max pour certaines tâches. Mais un test récent (relayé par 9to5Mac) vient calmer le jeu : en termes de puissance pure du processeur, ces deux-là se tiennent dans un mouchoir de poche. Alors, quelle est la réelle différence entre ces deux puces ?

D’un côté, la M3 Ultra, avec son CPU à 32 cœurs, une sorte de monstre bodybuildé prêt à tout écraser. De l’autre, la M4 Max, plus léger avec ses 16 cœurs, mais sacrément malin.

Puce Nombre de cœurs CPU Score monocœur Score multicœur Différence monocœur Différence multicœur M3 Ultra 32 cœurs 3221 points 27749 points -700 pts (-17,8 %) 2099 pts (+8,2 %) M4 Max 16 cœurs 3921 points 25650 points (référence) (référence)

Selon un test Geekbench 6 – un outil qui mesure la vitesse des processeurs, mais pas seulement – le M3 Ultra affiche 3221 points en monocœur (quand un seul cœur bosse) et 27749 en multicœur (quand toute l’équipe est sur le pont). Le M4 Max ? 3921 en monocœur et 25650 en multicœur.

Résultat : le M4 Max gagne en sprint, mais le M3 Ultra prend une petite avance en marathon, avec juste 8 % d’écart.

Pourquoi ces chiffres sont si proches ?

Pour comprendre ça, il faut plonger un peu dans la cuisine d’Apple. Les puces M3, dont le M3 Ultra fait partie, sont fabriquées avec une technologie dite « 3 nanomètres » de première génération, la même que pour l’A17 Pro des iPhone récents.

En gros, c’est une recette solide, mais un peu datée. Les puces M4, elles, utilisent une version améliorée de cette technologie, plus efficace. Du coup, les cœurs du M4 Max sont individuellement plus rapides, même s’il en a moins que le M3 Ultra.

Mais attention, ce test Geekbench ne raconte pas toute l’histoire. Il se concentre sur le CPU, c’est-à-dire le cerveau qui fait les calculs bruts. Or, une puce, c’est aussi un GPU (le moteur graphique) et d’autres petits détails, comme le NPU (moteur neuronal) qui est loin d’être un détail en 2025.

Le M4 Max peut grimper jusqu’à 40 cœurs graphiques, tandis que le M3 Ultra va jusqu’à 80 – une différence qui peut tout changer pour des tâches comme le montage vidéo 4K ou les jeux. Ajoutez à ça une bande passante mémoire plus musclée pour le M3 Ultra (800 Go/s contre 500 Go/s), et vous avez une machine taillée pour les pros qui jonglent avec des fichiers énormes.

Que choisir : M3 Ultra ou M4 Max ?

Alors, pour qui est fait ce Mac Studio ? Si vous faites des tâches basiques mais rapides – coder, surfer ou gérer des tableurs –, le M4 Max est une bombe qui vous permettra de jongler entre plusieurs écrans. Vous aurez quasi les mêmes performances CPU que le M3 Ultra, qui lui coûte près de deux fois plus cher.

Par contre, si vous travaillez sur des projets graphiques lourds (animation 3D, rendu de vidéos), le M3 Ultra et son GPU boosté pourraient valoir le coup. C’est une question de besoin, pas juste de chiffres.

Quant à la raison pour laquelle Apple a choisi de lancer une puce M3 Ultra au lieu du M4 Ultra, certains pensent qu’Apple réserve la variante Ultra de la série M4 pour une nouvelle génération de Mac Pro, afin de la différencier davantage du Mac Studio.

