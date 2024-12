Apple M5 : la puce serait moins rapide que prévu à cause de ce choix technique

Apple vient de passer commande auprès de TSMC pour ses futures puces M5, mais avec un changement stratégique important. Le géant de Cupertino aurait décidé de ne pas utiliser le processus de fabrication en 2 nm, privilégiant plutôt la technologie System on Integrated Chip (SoIC) de TSMC pour sa prochaine génération de processeurs.

Selon un rapport récent de The Elec, Apple a déjà commandé des puces M5 destinées aux iPad Pro et aux Mac. Ces nouveaux processeurs seront fabriqués selon le procédé 3 nm de TSMC, le même que celui utilisé pour les puces M4 actuelles. Ce choix serait principalement motivé par des considérations de coûts, le nouveau processus 2 nm s’avérant pour l’instant trop onéreux pour une production à grande échelle. On devrait néanmoins tout de même y avoir droit sur la puce A19 de l’iPhone 17 Pro.

Pour compenser, Apple miserait sur la technologie SoIC de TSMC, une méthode d’empilement 3D des puces utilisant une technologie de moulage composite en fibre de carbone thermoplastique. Cette approche permettrait une meilleure gestion thermique et une réduction des fuites électriques par rapport aux designs 2D traditionnels.

Quand arriveront les premiers appareils propulsés par la puce M5 ?

La production de test à petite échelle aurait débuté en juillet dernier. Si aucun problème technique majeur n’est rencontré, la production en masse devrait commencer au second semestre 2025. Ce calendrier suggère qu’Apple pourrait reporter la mise à jour de l’iPad Pro prévue au printemps 2025 pour une sortie ultérieure.

Les premiers appareils à bénéficier de la puce M5 devraient ainsi être les MacBook Pro, suivis des MacBook Air au printemps 2026. Les iPad Pro équipés du M5 pourraient être lancés simultanément avec les MacBook Pro, mais le calendrier exact reste à confirmer.

Apple prévoit également d’utiliser la puce M5 dans son infrastructure de serveurs IA pour renforcer ses fonctionnalités d’intelligence artificielle. Pour rappel, Apple travaille sur un nouveau modèle de langage pour Siri, censé remplacer l’intégration ChatGPT et dont le lancement est prévu pour le printemps 2026.