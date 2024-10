L’iPad mini 7 utilise une puce A17 Pro moins puissante que celle des iPhone

Apple vient de lever le voile sur la septième génération de l’iPad mini. Trois ans après son prédécesseur, cette nouvelle tablette conserve son design familier mais cache une surprise sous le capot : une version modifiée de la puce A17 Pro.

Si le géant de Cupertino met en avant l’intégration de la même puce que celle des iPhone 15 Pro et Pro Max dans son nouvel iPad mini 7, lancé il y a quelques jours, un examen attentif des spécifications techniques sur la page d’Apple révèle finalement une nuance importante. En effet, la version équipant l’iPad mini ne dispose que de 5 cœurs GPU, contre 6 pour la version smartphone.

Cette différence s’explique par une pratique courante dans l’industrie des semi-conducteurs : le « binning ». Cette technique consiste à désactiver certains cœurs défectueux ou sous-performants plutôt que de jeter les puces déjà produites à la poubelle. Dans ce cas précis, Apple aurait choisi d’utiliser des puces A17 Pro ne répondant pas aux critères stricts des iPhone haut de gamme, mais parfaitement adaptées pour une tablette.

L’A17 Pro est moins performant dans l’iPad mini 7

La timing de ce lancement n’est pas anodin. Suite à l’arrêt de la production des iPhone 15 Pro et Pro Max après l’arrivée des modèles 16 Pro, Apple dispose probablement d’un stock conséquent de ces puces « binnées ». Celles-ci peuvent alors avoir droit à une nouvelle vie à l’intérieur de la tablette au petit format d’Apple.

Malgré cette modification, les performances de la tablette ne devraient pas être significativement impactées pour la majorité des usages. La puce conserve son CPU à 6 cœurs et ses 8 Go de RAM, garantissant une expérience utilisateur fluide. Cette configuration permettra notamment de profiter des nouvelles fonctionnalités d’Intelligence Apple prévues avec iPadOS 18.1. Les utilisateurs ne devraient voir la différence avec les iPhone 15 Pro que sur les jeux vidéo les plus gourmands.

L’iPad mini 7 est d’ores et déjà disponible en précommande au prix de départ de 609 euros, avec une commercialisation effective prévue pour le 23 octobre. Extérieurement identique à son prédécesseur, cette nouvelle génération mise sur ses performances internes pour séduire les amateurs de tablettes compactes.