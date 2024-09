L’iPhone 17 Pro serait le seul éligible, en 2025, aux puces les plus avancées

Attendue à l’horizon 2025, la gravure en 2 nm de TSMC ne serait utilisée par Apple que sur le processeur de ses iPhone 17 Pro. Cette situation n’aurait toutefois rien d’une première, nous l’avions connue avec les iPhone 15 en 2023.

Les iPhone 17 et 17 Pro ne seraient pas logés à la même enseigne côté finesse de gravure // Source : Unsplash

En matière de processeurs, Apple pourrait être contraint à un nouvel arbitrage en 2025. On apprend de GSMArena que TSMC ne serait pas en mesure d’offrir un rendement suffisant sur sa nouvelle gravure en 2 nm pour fournir suffisamment de puces dernier cri à Apple l’année prochaine — et ce, même si la firme a d’ores et déjà réservé l’intégralité de sa production.

Par conséquent, Apple pourrait en être réduit à privilégier ses iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, privant ainsi les iPhone 17 « classiques » de puces de nouvelle génération, gravées en 2 nm. Un cas de figure auquel nous avions déjà été confrontés en 2023 avec les iPhone 15. Les modèles Pro avaient alors été dotés d’une puce A17 Pro, gravée en 3 nm, tandis que les versions classiques de l’iPhone 15 s’étaient contentées de processeurs A16 Bionic gravés pour leur part avec « l’ancien » procédé 4 nm de TSMC.

Le 2 nm dès 2025, mais pas pour tout le monde ?

En l’occurrence, les problèmes de production de TSMC pour la gravure en 2 nm n’aurait rien à voir avec un souci technique. La firme a d’ailleurs déjà réalisé avec succès des démonstrations pour ce nouveau protocole « N2 ». La ligne de production vouée à ses puces en 2 nm est en outre déjà en place, à Baoshan, dans le sud de la Chine, et les premiers essais de production seraient en cours… avec trois mois d’avance sur le planning initial, rapporte GSMArena.

Comme c’est souvent le cas avec les nouveaux protocoles de gravure, les rendements initiaux seraient toutefois faibles, et TSMC aurait encore du mal à trouver des partenaires capables de conditionner ses nouvelles puces 2 nm, en vue de leur installation dans des smartphones.

La gravure en 2 nm sera quoi qu’il en soit réservée à Apple dans un premier temps. Nvidia devrait néanmoins en profiter assez vite par la suite.