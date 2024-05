L’iPhone 17 Pro passerait un cap pour un peu plus de performances

Des rumeurs font déjà état des nouveautés qui pourraient arriver sur les iPhone 17 Pro, alors même que les iPhone 16 ne sont pas encore sortis. Au programme : plus de RAM et un poinçon Dynamic Island plus petit.

En septembre prochain devraient sorti les iPhone 16 et 16 Pro. Et en septembre 2025, les iPhone 17 et 17 Pro. Des rumeurs indiquent déjà quelles pourraient être les nouveautés prévues par Apple pour ses futurs iPhone.

Plus de RAM pour plus de performances

Toutes ces informations proviennent de l’analyse de Haitong International Securities Jeff Pu, comme l’a rapportĂ© Apple Insider. Tout d’abord, les iPhone 17 Pro passeraient un cap en matière de mĂ©moire vive. Jusqu’Ă maintenant, les iPhone 15 Pro et Pro Max disposent de 8 Go de RAM. Il devrait en ĂŞtre de mĂŞme cette annĂ©e avec les iPhone 16 Pro et Pro Max. En 2025, Apple monterait Ă 12 Go de RAM.

L’idĂ©e serait d’amĂ©liorer le multitâche sur les iPhone et la fluiditĂ© des applications les plus gourmandes. On pense naturellement aussi Ă des usages liĂ©s Ă l’intelligence artificielle gĂ©nĂ©rative. Des performances accrues permettraient de faire fonctionner des IA en local. Ă€ propos des performances, Apple passerait au 2 nm pour les puces des 17 Pro.

Le Dynamic Island est iconique, mais Apple le voudrait plus petit

InstaurĂ© Ă l’arrivĂ©e des iPhone 14 Pro, le Dynamic Island, c’est ce poinçon dans l’Ă©cran en forme de pilule, qui a remplacĂ© l’encoche arrivĂ©e avec l’iPhone X. Une icĂ´ne qui en a remplacĂ© une autre, puisque dĂ©sormais, tous les iPhone de la sĂ©rie principale en disposent. Apple adopterait avec les iPhone 17 Pro une lentille plus petite pour le système Face ID, ce qui permettrait de rĂ©duire ce poinçon. Cela fait Ă©galement Ă©cho Ă d’autres rumeurs indiquant qu’Apple intègrerait la camĂ©ra selfie sous l’Ă©cran.

Comme pour l’augmentation de la mĂ©moire vive, ces rumeurs paraissent assez logiques. L’analyse Jeff Pu ne prend pas trop de risques en Ă©mettant ces suppositions. Pour le moment, cela n’a pas Ă©tĂ© corroborĂ© par d’autres fuites.