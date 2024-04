iPhone 16 : ce que nous apprend cette photo des quatre modèles

Une photo de la famille des iPhone 16 au grand complet a été partagée en ligne. Elle nous permet d'avoir une première idée de la taille de chaque modèle, mais aussi de valider un peu plus de précédentes fuites concernant le design supposé de leur caméras arrières.

À cinq mois de leur lancement, les iPhone 16 continuent de se dévoiler progressivement, au gré des fuites et autres rumeurs. Cette semaine, une photo partagée par le leaker Sonny Dickson nous permet d’en savoir plus sur leur design. On y découvre notamment la taille supposée de chaque modèle, mais aussi la forme de leurs modules photo arrière. L’occasion de valider un peu plus un design déjà aperçu à plusieurs reprises ces dernières semaines.

Les tailles d’écrans évoquées par Sonny Dickson étayent également de précédentes rumeurs prédisant l’utilisation de diagonales différentes pour chacun des quatre iPhone de la gamme. En l’occurrence, cette particularité trancherait avec ce que l’on connaissait jusqu’à présent. Avec les iPhone 15 et iPhone 14, la taille d’écran était la même pour les variantes « Pro » et standard : 6,1 pouces. Même démarche pour les modèles « Pro Max » et « Plus » de ces deux précédentes générations : elles faisaient l’une comme l’autre 6,7 pouces.

Une taille différente pour chaque iPhone ?

Cette approche ne serait toutefois plus celle privilégiée par Apple en 2024. À la place, la firme miserait donc plutôt sur un iPhone 16 « classique » de 6,1 pouces, un iPhone 16 Pro de 6,3 pouces (0,2 pouce plus grand que le 15 Pro actuel), un iPhone 16 Plus de 6,7 pouces, et un iPhone 16 Pro Max de 6,9 pouces (0,3 pouce plus grand que le 15 Pro Max actuel). On aboutirait de cette manière à quatre modèles, disposant chacun d’une diagonale qui lui serait propre.

Pour faire simple, le gabarit des modèles standards resterait inchangé dans l’absolu, tandis que celui des versions « Pro » serait agrandi. Les utilisateurs qui se plaignait du format déjà XXL de l’iPhone 15 Pro Max risquent par contre de trembler à la vue de ce potentiel iPhone 16 Pro Max… qui flirterait sérieusement avec les 7 pouces. Du moins si les informations de Sonny Dickson sont correctes.

On remarque enfin que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max apparaissent sur ce cliché un peu plus larges que les iPhone 16 et 16 Plus. Une modification en ce sens avait déjà pu être observée sur les iPhone 15 l’année dernière. Apple aurait donc prévu de réitérer cette année.

Pour rappel, les iPhone 16 sont attendus en septembre prochain, en compagnie d’iOS 18, qui devrait de son côté être présenté en détail courant juin, à l’occasion de la WWDC 2024.