Ces « faux » iPhone 16 et 16 Pro pourraient révéler leur futur design

Les iPhone 16 et 16 Pro ne sont pas attendus avant septembre, mais tout le monde s'y intéresse déjà, nous y compris. Si quelques détails ont déjà fuité, ces images d'iPhone factices nous révèlent probablement quelques informations sur les futurs modèles d'Apple.

On n’en sait pour le moment pas beaucoup sur l’iPhone 16, mais il y a fort à parier que les fuites vont se multiplier dans les prochains mois, avant leur arrivée en septembre. Cette fois-ci, ce sont des iPhone 16 factices qui ont fait leur apparition, grâce au bien informé Sonny Dickson, dans une publication sur X. De quoi en apprendre plus sur les designs envisagés par Apple.

Le bouton Action arriverait sur tous les iPhone 16

C’est le changement principal : l’année dernière, Apple avait remplacé le commutateur de sonnerie des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max par un bouton Action. Il permet de programmer plusieurs actions, comme prendre une photo, ouvrir une application, etc. Si l’on en croit les images de ces unités factices, tous les modèles d’iPhone 16 en profiteraient.

Sonny Dickson via X

Tous les modèles profiteraient également d’un autre nouveau bouton, le bouton « Capture ». On ignore encore à quoi il servirait vraiment, mais tout porte à croire qu’il sera dédié à la caméra, et plus précisément à la vidéo. Il est possible qu’il serve à déclencher l’enregistrement d’une vidéo, de modifier le focus ou même de zoomer. On ignore aussi s’il serait possible de le reprogrammer. Quant aux modèles Pro, ils pourraient voir le retour du coloris doré, abandonné l’année dernière au profit d’un « titane naturel ».

Des modèles Pro un peu plus grands que les autres

Du côté de la taille des différents modèles, on s’attend à ce que les diagonales des écrans augmentent légèrement entre les modèles non-Pro et les modèles Pro. Ainsi, l’iPhone 16 Pro aurait un écran de 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour le modèle de base. L’iPhone 16 Pro Max aurait droit à une diagonale de 6,9 pouces, contre 6,7 pouces pour l’iPhone 16 Plus.

On remarque également que les modèles Pro auraient toujours droit à trois capteurs photo, tandis que leurs versions moins chères seraient limitées à deux toujours. Ne reste plus qu’à attendre la keynote d’Apple en septembre pour a priori découvrir officiellement les iPhone 16. Ils arriveraient avec iOS 18, qui serait une mise à jour très importante, et peut-être avec de l’IA générative, pourquoi pas Google Gemini.