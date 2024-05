La grosse pilule d’Apple disparaîtrait presque avec l’iPhone 17 Pro Max

La pilule de capteurs des iPhone Pro serait révisée sur l'iPhone 17 Pro Max. Avec un capteur FaceID sous l'écran, elle serait réduite.

Inaugurée par les iPhone 14 Pro, la pilule qui groupe les capteurs avant d’Apple évoluerait l’année prochaine dans une version plus compacte.

C’est Jeff Pu, analyste chez Haitong International Securities, qui indique dans une note aux investisseurs qu’Apple remanierait ses capteurs avant sur la génération 2025 de ses iPhone. Ils seraient plus petits et occuperaient ainsi moins de place. L’espace noir dans lequel ils sont enfermés serait donc réduit.

Une pilule réduite avec FaceID sous l’écran

On peut s’aventurer à espérer un simple pin comme c’est le cas sur la plupart des smartphones Android. Mais avec le capteur FaceID, comment serait-ce possible ? Et bien l’an dernier, Ross Young, analyste spécialisé en écrans, affirmait que l’iPhone 17 Pro serait le premier à intégrer la technologie FaceID sous l’écran.

Dès lors, Apple n’aurait plus que le capteur photo à laisser voir à l’utilisateur. Une réduction drastique qui apporterait largement en confort d’utilisation. Je suis le premier à me plaindre de la pilule de mon iPhone 14 Pro lorsque je regarde une série, celle-ci me mangeant inexorablement une partie de l’image.

iPhone 17 Pro Max, plus qu’un Pro plus grand

Si les propos de Ross Young semblent aller dans le sens de ceux de Jeff Pu, on précisera que ce dernier parle d’un module de capteurs réduit uniquement sur l’iPhone 17 Pro Max.

Un choix qui ne nous étonnerait pas, puisqu’en groupant toutes les rumeurs on a l’impression qu’Apple souhaite démarquer nettement l’iPhone Pro Max du reste de la gamme, en faire un fleuron incontesté et non plus juste un iPhone Pro plus grand. Ainsi, l’iPhone 17 Pro Max serait le seul modèle en titane et avec cette pilule réduite grâce à un FaceID sous l’écran.

En parallèle, ajoutons que Jeff Pu a également prophétisé l’arrivée d’un iPhone 17 Slim, un modèle plus petit et plus fin qui viendrait en remplacement de la version Plus.