Pas encore sorties et déjà très convoitées : les puces 2 nm vont conquérir nos machines

Alors que les puces gravées en 3 nm connaissent un succès fulgurant, les industriels pensent déjà à la suite et les demandes pour les puces gravées en 2 nm dépassent déjà celles des 3 nm avant même leur lancement.

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) s’est imposé au fil des années comme l’usine mondiale répondant aux besoins en semi-conducteurs de l’industrie. Un monopole parti pour se poursuivre avec les demandes des puces gravées en 2 nm qui dépassent celles en 3 nm avant leurs sorties.

Une demande accélérée par l’IA

Dans un rapport trimestriel sur les revenus de TSMC fourni par WCCFtech, on apprend que l’entreprise a enregistré de gros bénéfices en 2024, dépassant son dernier trimestre 2023.

En tête de course sur ce troisième trimestre, on retrouve les puces en 5 nm qui représentent 32 % des demandes suivies par les 3 nm à 20 %.

Graphique représentant les chiffres de TSMC au dernier trimestre 2024 // Source : TrendForce

WCCFtech rapporte que l’entreprise constate un intérêt plus élevé pour les gravures à 2 nm que pour celles à 3 nm. Un phénomène qui s’expliquerait par l’essor de l’intelligence artificielle qui bénéficierait de cette avancée technologique, avec Apple en fer de lance, étant le principal client de TSMC.

La production de masse des puces en 2 nm devrait démarrer en 2025, profitant des avancées déjà importantes pour les puces avec des gravures en 3 nm.

Un secteur concurrentiel

Parmi les premiers clients de la technologie en 2 nm de TSMC, on pourra compter sur Apple avec le développement massif d’Apple Intelligence, Nvidia avec ses demandes toujours plus importantes ou encore AMD.

Cependant, tout n’est pas acquis à TSMC. D’autres constructeurs, comme Samsung, s’inscrivent dans cette course technologie et lancent leur propre production en 2 nm. Les constructeurs vont devoir redoubler d’effort pour s’attirer ces clients majeurs, en espérant que l’offre et la demande suivront pour ne pas faire exploser les prix des composants.