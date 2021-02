Windows 10 : Microsoft teste un nouveau copier-coller plus malin

Microsoft travaille sur la prochaine mise à jour majeure de Windows 10. La firme propose au programme Insider une nouvelle build avec un nouveau presse-papier.

La fin de l’année sera riche en nouveautés pour Microsoft. La firme prépare une mise à jour majeure de Windows 10, surnommée Sun Valley, qui devrait offrir au système une refonte graphique et beaucoup de nouvelles fonctions pour l’utilisateur final.

En attendant des précisions sur cette mise à jour, Microsoft commence à proposer certaines nouveautés dans le programme Insider. La build 21318 dans le canal Dev permet de découvrir une petite refonte pour le presse-papier.

Win+V : un raccourci encore peu connu

Pour faire un copier-coller sur Windows, le raccourci le plus connu est sans aucun doute CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller.

C’est une nouveauté trop peu connue, mais depuis plusieurs versions de Windows 10, il existe un nouveau raccourci : Win+V, permettant d’accéder à un historique du copier-coller, synchronisé entre plusieurs appareils. Une fonction assez pratique mais dont l’interface était assez simpliste.

La build 21318 propose une refonte de ce raccourci. La nouvelle version permet notamment de coller « comme texte », c’est-à-dire sans la mise en forme associée. Cela permet de coller en retirant la police, la taille ou encore la couleur du texte copié.

Comme on peut le voir, la refonte retravaille aussi l’interface pour lui faire utiliser Fluent Design de façon plus approprié. Il est plus simple d’épingler un élément précédemment copier pour ne pas le perdre de l’historique. L’interface propose aussi de forcer la synchronisation.

Enfin on peut noter que le menu est désormais partagé avec le panneau d’émoji accessible avec le raccourci « Win + ; ».

Beaucoup de correctifs

Cette nouvelle build n’intègre pas d’autre nouveautés importantes, mais propose beaucoup de correctifs notamment pour la version ARM de Windows 10, et le nouveau module d’actualité présent dans la barre des tâches.