Windows 11 : voici comment installer la mise à jour 24H2 sur votre PC

Microsoft vient de lancer la mise à jour 24H2 pour Windows 11. Entre installation automatique et méthodes manuelles, voici les méthodes à connaître.

La mise à jour 24H2 de Windows 11 vient de débarquer, et croyez-moi, Microsoft a tout fait pour nous simplifier la vie. Pour la plupart d’entre nous, l’installation sera un jeu d’enfant.

Commençons par le plus simple. Si vous utilisez déjà Windows 11, vous n’avez presque rien à faire. Direction les paramètres, puis Windows Update. Un petit clic sur « Rechercher les mises à jour », et hop ! Si vous faites partie des chanceux de la première vague, vous verrez apparaître le message tant attendu : « Windows 11, version 24H2 est disponible« . Un clic sur « Télécharger et installer », et la magie opère.

Mais attendez, que se passe-t-il si vous êtes encore sur Windows 10 ? Pas de panique ! Le processus est similaire. Allez dans les paramètres, puis Mise à jour et sécurité > Windows Update. Cependant, il y a un petit hic : votre PC doit répondre aux exigences de Windows 11. Si ce n’est pas le cas, la mise à jour ne s’affichera pas.

Les méthodes alternatives

Maintenant, parlons aux plus téméraires d’entre vous. Si la mise à jour ne se montre pas, pas de panique ! Microsoft a plus d’un tour dans son sac.

Première option : l’assistant d’installation de Windows 11. Téléchargez-le, lancez-le, et suivez les instructions. Simple comme bonjour ! Mais attention, votre PC doit toujours répondre aux critères de Microsoft (TPM 2.0, Secure Boot, etc.). On se demande parfois si ces exigences ne sont pas un peu exagérées, mais bon, c’est une autre histoire.

Pour ceux qui ont une connexion internet capricieuse ou qui aiment avoir le contrôle, il y a l’outil de création de média (MCT). Vous créez votre propre support d’installation, pratique pour mettre à jour plusieurs PC ou pour garder une copie au cas où.

Et pour finir en beauté, parlons aux vrais geeks : l’installation via fichier ISO. Vous pouvez l’intégrer directement à votre système ou le mettre sur une clé USB. C’est l’idéal pour faire une installation toute propre, from scratch comme on dit.

