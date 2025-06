On a vu la Surface Pro 12, la tablette PC la plus abordable de Microsoft

Après le Surface Laptop 13 , place à la Surface Pro 12, l’autre déclinaison entrée de gamme de la très appréciée tablette hybride de Microsoft. Nous avons pu la prendre en main en amont de notre test.

Hugo Clery pour Frandroid

Cette année, Microsoft rafraîchit sa gamme Surface en déclinant ses deux appareils phare, le Surface Laptop et la Surface Pro, dans des versions 13 et 12 pouces respectivement.

Nous avons pu prendre en main la nouvelle Surface Pro 12 pouces lors d’un évènement organisé par Microsoft, l’occasion d’expérimenter les quelques nouveautés du PC Copilot le plus léger de la gamme.

La mobilité hybride dans une tablette-PC

À moins de 700 grammes sous la balance (686g précisément), cette nouvelle Surface Pro affiche un véritable amincissement qui la rapproche d’un iPad Pro 13 pouces à 613 grammes. On dépasse tout juste le kilogramme en y ajoutant le clavier vendu séparément ainsi que le stylet.

La cible étant avant tout les travailleurs nomades et les étudiants, elle m’a semblé sans surprise bien plus maniable que le Surface Laptop et c’est bien là son argument principal.

Au niveau des nouveautés cette année, on note la possibilité d’enfin pouvoir attacher le stylet magnétiquement au dos de l’appareil pour le recharger. Plutôt pratique, mais pas forcément indispensable lorsqu’il peut être attaché sur les côtés.

L’écran passe du Oled au LCD IPS, avec une fréquence de rafraîchissement abaissée à 90 Hz. Si le changement est notable, la qualité de la dalle est généralement excellente chez Microsoft l’écran de cette Surface Pro affichait un bon contraste et une fluidité suffisante pour un usage quotidien, que ce soit en mode tablette ou PC.

Enfin, le clavier vendu séparément (179,99 euros tout de même), reste d’excellente facture, avec un excellent retour des touches et une glisse exemplaire du pavé tactile. Son dos en Alcantara est du plus bel effet lorsque la tablette est refermée.

Prix et disponibilité

La Surface Pro 12 est proposée à un prix conseillé de 979 euros par Microsoft. Vous pouvez y ajouter le clavier à 179,99 euros et le stylet pour 129,99 euros, un pack à 299,99 euros vous permet d’économiser 10 euros sur l’ensemble.

Le pack complet (Surface Pro 12 + clavier + stylet) vous reviendra à 1279 euros. On est donc sur offre plutôt compétitive pour qui cherche un appareil 2-en-1 robuste, mais il faut rappeler que de sérieux sacrifices ont été faits, aussi bien sur la puce que sur la qualité de l’écran.

Nous aurons l’appareil en test dans les prochaines semaines chez Frandroid pour nous faire un avis définitif sur ce nouvel entrée de gamme chez Microsoft.