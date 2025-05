Microsoft dévoile sa Surface Pro 12 pouces : cette tablette a de quoi défier l’iPad Pro M4 d’Apple

Après le lancement des premiers PC Copilot+ en 2024, Microsoft élargit sa gamme avec une Surface Pro de 12 pouces, un format inédit qui combine puissance ARM, autonomie et fonctionnalités IA avancées.

Microsoft Surface Pro 12 // Source : Microsoft

Après les rumeurs, c’est fait : Microsoft enrichit sa famille d’appareils avec une toute nouvelle Surface Pro de 12 pouces. Dévoilée ce 6 mai, cette tablette hybride est intéressante à plus d’un titre dans la gamme Surface, avec un format plus compact, Microsoft promet aucun compromis sur les performances. Clairement, Microsoft semble avoir créé ici un concurrent à l’iPad Pro M4, avec Windows 11 qui offre un peu plus de polyvalence.

Plus fine, plus légère, plus abordable

La nouvelle Surface Pro 12 pouces est déjà très finesse et légère. Avec seulement 686 grammes sur la balance et 7,8 mm d’épaisseur, elle se glisse facilement dans n’importe quel sac. Microsoft la présente comme « le Copilot+ PC le plus fin et léger du marché« .

Microsoft Surface Pro 12

Son cœur repose sur le processeur Snapdragon X Plus à 8 cœurs de Qualcomm. Ce choix d’architecture ARM offre deux avantages : d’excellentes performances avec une production de chaleur limitée, et une autonomie impressionnante pouvant atteindre 16 heures de lecture vidéo.

Évidemment, tout n’est pas parfait, puisque cette architecture offre quelques compromis de compatibilité sur Windows 11, encore en 2025 et malgré les efforts de Microsoft. C’est le cas en particulier sur les jeux et quelques logiciels précis, la couche d’émulation ne suffit pas.

De plus, il semble cependant qu’il s’agisse du modèle 8 cœurs le moins puissant du lot (X1P-42-100), avec un écart de performance observable pour les tâches les plus gourmandes. Nous tâcherons de confirmer cette information dans les plus brefs délais.

Microsoft Surface Pro 12

Commercialisée à partir de 979 euros (disponible dès le 20 mai), cette tablette se positionne sur un segment de prix plus accessible que les précédents modèles Surface. Et ça, c’est aussi une nouveauté chez Microsoft.

Une expérience repensée et pratique

Microsoft a revu plusieurs aspects pratiques de l’expérience utilisateur. Le stylet Surface Slim Pen se fixe maintenant magnétiquement à l’arrière de la tablette pour se recharger sans fil.

Le nouveau clavier Surface Pro 12 pouces a lui aussi été repensé. Il s’attache facilement à la tablette et offre une surface de frappe stable avec un repose-paumes à texture mate pour plus de confort. Petit bonus : il se décline en trois couleurs (Ardoise, Océan et Violet) pour personnaliser son appareil.

Microsoft Surface Pro 12

L’écran tactile IPS LCD de 12 pouces affiche une définition de 2196 x 1464 pixels à 90 Hz (60 Hz par défaut). Côté connectique, deux ports USB-C/USB 3.2 permettent de brancher des périphériques, de recharger l’appareil ou de le connecter à un écran externe. C’est certainement ici qu’il y a un compromis face à un iPad Pro d’Apple, qui est en Oled désormais avec du 120 Hz.

Microsoft Surface Pro 12

L’intelligence artificielle évidemment

En tant que PC Copilot+, cette tablette intègre plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle grâce à son NPU (Neural Processing Unit) puissant de 45 TOPS.

Parmi les fonctions IA disponibles : Recall pour retrouver facilement ses fichiers, une recherche Windows améliorée qui comprend le langage naturel, ou encore Click to Do pour interagir intelligemment avec le contenu à l’écran.

Microsoft précise que d’autres fonctions IA seront déployées progressivement, comme un assistant intelligent dans les paramètres ou des outils de retouche photo avancés. Notez que pour le moment, la plupart des fonctions IA génératives impressionnantes utilisent le cloud, et la puissance locale ne rentre pas en jeu.

Microsoft met également l’accent sur la durabilité avec cette nouvelle Surface. Le boîtier contient 82,9 % de matériaux recyclés et la batterie utilise 100 % de cobalt recyclé.

L’appareil a aussi été conçu pour être plus facilement réparable, avec de nombreux composants remplaçables par des techniciens qualifiés ou des centres de service agréés. On a hâte de voir les experts indépendants donner leur avis sur cet aspect, souvent négligé sur les tablettes et PC.

On a aussi deux parleurs de 2 watts en stéréo, avec du Dolby Atmos, deux ports USB-C en USB 3.2 (DisplayPort 1.4a, charge à 45 watts max.), ainsi que du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4.

Terminons par un gros atout de cette Surface Pro 12 : l’autonomie. Annoncée bien au delà des 10 heures, Microsoft évoque 12 heures en navigation web et 16 heures en vidéo locale.

Il n’existe qu’une variante avec 16 Go de mémoire vive en LPDDR5x, et 256 ou 512 Go de stockage en UFS, et non en nVME. Ici encore, les limitations de la technologie se feront sentir en termes de performance, notamment lors du transfert de fichiers volumineux.