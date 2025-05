Le MacBook Air de Microsoft, le Surface Laptop 13″, cible directement Apple

Le plus fin et le plus léger des Surface Laptop débarque avec une promesse : jusqu’à 23 heures d’autonomie. Le nouveau Surface Laptop 13 pouces de Microsoft mise sur l’intelligence artificielle et un format compact.

Après la Surface Pro 12, la nouvelle génération de Surface Laptop 13 pouces se dévoile comme le PC portable le plus léger et le plus fin jamais conçu par Microsoft.

Cette nouvelle variante de l’ultraportable se place en face du MacBook Air. Il partage beaucoup de choses avec la machine d’Apple.

Pesant à peine 1,22 kg pour une épaisseur de 15,6 mm, ce Surface Laptop est indéniablement compact et facile à transporter. Les trois coloris proposés (Ocean, Violet et Platinum) semblent réussis. Cependant, cette réduction de taille s’accompagne de quelques sacrifices notables par rapport aux modèles plus grands de la gamme.

L’écran tactile de 13 pouces offre une définition correcte (1920 x 1280 pixels) mais se limite à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, contrairement aux écrans 120 Hz des Surface Laptop 7. On note également l’absence de caméra infrarouge pour l’authentification faciale Windows Hello, remplacée par un simple lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation. La connectique reste basique avec deux ports USB-C, un port USB-A et une prise casque.

Une puce ARM qui divise

Le choix d’un processeur Snapdragon X Plus à 8 cœurs soulève des questions. Si Microsoft vante ses performances et son NPU de 45 TOPS pour les tâches d’IA, la version choisie semble être la moins puissante de la gamme (X1P-42-100). De plus, cette puce ARM offre théoriquement une excellente efficacité énergétique, mais pose encore des problèmes de compatibilité avec certaines applications Windows conçues pour les processeurs x86.

Les 16 Go de RAM LPDDR5x, l’unique option, devraient suffire pour la plupart des usages, mais l’utilisation de stockage UFS (et non SSD NVMe) pour les 256 ou 512 Go proposés risque d’impacter les performances, particulièrement pour les transferts de fichiers volumineux.

L’argument le plus convaincant de ce Surface Laptop 13 pouces reste son autonomie annoncée : jusqu’à 23 heures de lecture vidéo et 16 heures de navigation web. Si ces chiffres se vérifient dans la vie réelle, nous serions face à l’un des PC portables Windows les plus endurants du marché.

Cela s’explique principalement par l’efficacité énergétique de la puce ARM, mais aussi par un écran limité à 60 Hz. La recharge rapide via USB-C (à partir de 60 W) est un plus appréciable aussi. De ce côté-là, Microsoft a bien joué le jeu.

Microsoft mise beaucoup sur les fonctionnalités d’intelligence artificielle avec sa touche Copilot dédiée et des fonctions comme Recall, Click to Do ou les effets Studio Windows. Ces outils peuvent s’avérer pratiques pour le traitement de documents, les visioconférences ou la recherche d’informations, mais leur utilité quotidienne reste à prouver pour l’utilisateur moyen… sachant que la plupart des fonctions d’IA génératives n’utilisent pas la puissance locale.

La présence d’un NPU puissant (45 TOPS) laisse entrevoir des possibilités intéressantes, à condition que les développeurs créent des applications capables d’en tirer profit. Pour l’instant, ces fonctionnalités sont davantage des arguments marketing.

Dès 1 099 euros

La configuration de base, sans doute 16 Go de mémoire vive avec 512 Go de stockage, est à 1 099 euros. Cependant, face à la concurrence féroce des MacBook Air M4 (vendu au même prix), des Dell XPS 13 ou autres Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ce nouveau venu va devoir nous convaincre dans les tests.