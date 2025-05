Microsoft va tuer l’un de ses PC Surface les plus intrigants et intéressants

Alors que Microsoft vient de dévoiler une toute nouvelle machine Surface en la personne du Laptop 13″, la firme s’apprête aussi à faire du ménage dans son catalogue en se débarrassant de sa Surface Laptop Studio 2.

Crédit : Brice Zerouk pour Android

L’heure semble être à la rationalisation chez Microsoft. Alors que l’entreprise vient encore de se séparer de plusieurs milliers de personnes et qu’elle mise toujours tout sur son IA Copilot, la firme de Redmond va aussi abandonner un de ses PC les plus iconiques.

D’après des informations obtenues par The Verge, l’entreprise a cessé la production de sa Surface Laptop Studio 2 et va laisser s’écouler les stocks jusqu’à épuisement.

La fin du fun chez Microsoft ?

Dévoilé fin 2023, le Surface Laptop Studio 2 détonnait un peu au milieu du catalogue produit de Microsoft. Contrairement aux autres machines du constructeur, cette dernière tentait d’imaginer de nouveaux usages pour les PC portables avec un écran capable de s’incliner à 45 % sur le clavier pour faciliter la saisie au stylet. Lors de nos tests, nous soulignions à l’époque ce concept « original et utile », bien que limité par d’étonnantes décisions techniques.

Oui, mais voilà, il semblerait que « original et utile » ne soit plus vraiment la boussole du Microsoft de 2025. Depuis le départ de Panos Panay, ancien chef produit et visage de la gamme Surface, pour Amazon en 2023, Microsoft simplifie. Les Surface Laptop 12 et 13 pouces tout juste annoncées en sont la preuve. Si ces ordinateurs sont séduisants sur le papier, ils n’ont rien de très novateur dans l’absolu.

Le Surface Studio 2+ // Crédit : Microsoft

La mise à mort du Laptop Studio 2 intervient d’ailleurs quelques mois après celle du Surface Studio 2, autre machine de Microsoft qui avait le courage de réimaginer un tout petit peu ce à quoi pouvait ressembler un PC fixe tout-en-un. L’heure n’est décidément plus aux expérimentations hardware chez Microsoft.

Bientôt des appareils Copilot ?

Après plus de 10 ans d’existence, la gamme Surface rentre donc dans une période de maturité après avoir beaucoup influencé le reste de l’industrie par ses choix de design souvent osé et surprenant. Le cap est désormais pleinement sur le monde ARM et la concurrence assumée envers Apple.

IL se pourrait cependant que la firme essaie d’innover dans d’autres secteurs, notamment sur celui des assistants connectés. Interrogé toujours par The Verge il y a quelques mois, le nouveau responsable hardware de Microsoft indiquait réfléchir à des appareils dédiés à l’utilisation de Copilot. Bientôt un Google Home Made in Microsoft ?