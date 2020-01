Microsoft Your Phone : comment contrôler son smartphone avec son PC

Avec son assistant mobile Votre Téléphone, Microsoft permet de profiter d'une continuité entre son smartphone et son PC sous Windows 10. Recevoir et envoyer des SMS, accéder aux notifications et aux photos sur le smartphone, voici comment faire tout ça depuis son PC.

Microsoft propose un assistant pour gérer certaines fonctionnalités de son smartphone depuis son PC sous Windows 10. L’application se nomme Votre téléphone et a, au fil du temps, gagné en qualité et en fonctionnalités au point d’être aujourd’hui une très bonne solution.

Vous pouvez recevoir et envoyer des SMS, appeler, gérer vos notifications et accéder à la galerie photo de votre smartphone Android. Microsoft veut concurrencer macOS et sa continuité avec les iPhone en tentant de créer un semblant d’écosystème. Voici comment installer l’application Votre Téléphone sur votre PC et son homologue Assistant Votre téléphone sur votre smartphone.

Installer l’application Votre Téléphone de Microsoft

Pour commencer, il va falloir télécharger l’application sur votre PC et votre smartphone. Pour le PC, rendez-vous sur le Microsoft Store pour télécharger et installer l’application.

Téléchargez et installez l’application sur le Microsoft Store… … et sur le Google Play Store

Faites la même chose en installant Assistant Votre téléphone depuis le Google Play Store sur votre smartphone.

Votre Assistant Mobile Télécharger gratuitement

À partir de là, il faut se concentrer sur son smartphone. Lancez l’application et Connectez-vous avec votre compte Microsoft. L’application va vous demander les autorisations nécessaires pour accéder aux photos, messages et notifications.

L’application vous demande ensuite d’installer l’application PC. Si c’est déjà fait, cliquez sur Afficher sur votre smartphone et lancez l’appli Windows. Sélectionnez Android et sur votre smartphone, autorisez la connexion.

Et voilà, vous avez lié votre smartphone et votre PC.

Bon à savoir

Depuis l’interface smartphone, vous n’avez pas grand-chose à faire si ce n’est d’activer la synchronisation via les données mobiles (si votre forfait vous le permet). Sinon, le logiciel fonctionnera uniquement lorsque le smartphone est connecté au Wi-Fi. Pour l’activer, cliquez sur la molette en haut à droite de l’écran, allez dans Synchroniser selon le forfait de données mobiles et activez l’option.

Sur votre ordinateur, plusieurs onglets vous sont proposés, Photos, Messages et Notifications. Pour certains appareils Android, vous aurez même la possibilité d’appeler vos contacts en plus de pouvoir répondre aux alertes, mais cette fonctionnalité arrive progressivement sur les différents terminaux et n’est peut-être pas encore disponible.

Microsoft va sûrement au fil de mois continuer d’améliorer son service qui est déjà très performant en l’état. Un bon moyen de créer son propre écosystème !