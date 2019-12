Your Phone : Windows 10 et Android synchronisent vos appels téléphoniques

La synchronisation proposée par Microsoft entre Windows 10 et Android s'améliore avec l'arrivée pour tous des appels téléphoniques.

Faute d’avoir pu développer son propre écosystème mobile, Microsoft a décidé de faire d’Android le pendant mobile de Windows 10. S’il faut encore se montrer patient avant de tester le premier smartphone Surface sous Android de la firme, Microsoft continue de travailler sur la synchronisation entre smartphone et PC, avec l’initiative « Votre Téléphone ».

Après quelques semaines en test réservé aux membres du programme Windows Insider, Microsoft annonce que le déploiement général de la synchronisation des appels téléphoniques entre les PC et les smartphones sous Android débutent dès aujourd’hui.

Thank you #WindowsInsiders for your feedback over the last couple of months. Today, we're pleased to announce the general availability of the #YourPhone app Calls feature, which allows you to receive and make phone calls on your PC: https://t.co/m47kLcXgbS pic.twitter.com/4GuIOXjR71

— Windows Insider (@windowsinsider) December 11, 2019