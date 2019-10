Microsoft propose une nouvelle mise à jour de Windows 10 avec une nouvelle fonction : la possibilité de passer des appels depuis son PC.

Microsoft continue d’améliorer « Votre téléphone », son application de synchronisation entre les smartphones sous Android et iOS et les PC sous Windows 10.

Après le niveau de batterie et le fond d’écran de son smartphone, la firme annonce aujourd’hui l’arrivée de la synchronisation des appels. Cela signifie qu’il sera possible de passer des appels depuis le PC en utilisant la carte SIM, et le numéro de téléphone, de son smartphone. Il sera aussi et surtout possible de répondre aux appels depuis le PC, pratique pour ne pas avoir à basculer son casque Bluetooth d’un appareil à l’autre par exemple.

Comment recevoir les appels sur Windows 10

La fonction d’appel est pour le moment réservé aux membres du programme Insider de Windows 10. Elle ne demande toutefois pas forcément le téléchargement d’une mise à jour Windows, puisque Microsoft annonce que la version 19H1 18362.356 suffit. Cette dernière est actuellement distribuée sous Windows 10.

Pour que la synchronisation fonctionne, le smartphone doit être sous Android 7.0 Nougat ou plus récent, et le PC doit être équipé du Bluetooth.

Microsoft continue donc d’améliorer l’interaction entre Windows 10 et Android. Et c’est bien normal, la firme proposera son premier smartphone sous Android en 2020, le Surface Duo.