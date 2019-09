Doucement, progressivement, mais sûrement, Microsoft peaufine son application « Votre Téléphone » pour Windows 10, en y ajoutant des fonctionnalités intéressantes. Cette dernière est désormais capable de synchroniser à la fois le niveau de batterie de votre smartphone, mais aussi son fond d’écran.

Nous en parlions la semaine dernière déjà, l’application « Votre Téléphone » pour Windows 10 profite de nouveautés régulièrement déployées par Microsoft. Alors que la firme doit bientôt ajouter à son application une fonctionnalité permettant la prise en charge des appels et la recherche dans les contacts, directement depuis le PC, voilà que la synchronisation du niveau de batterie et de son fond d’écran déboule sur le service.

Actuellement en cours de déploiement global, cette nouveauté permettra très prochainement à l’application « Votre Téléphone » d’afficher, dans le coin supérieur droit de l’interface, le niveau de batterie restant sur le smartphone appairé. Le fond d’écran choisi pour ce dernier sera lui aussi synchronisé et s’affichera sur le logo représentant votre téléphone. L’ajout est mineur, mais fait office de finition pertinente pour une application en constante évolution.

We can now sync your phone's wallpaper in the #YourPhone app, rolling out now! And in case you missed it, battery indicator is rolling out as well! pic.twitter.com/CNLgrsMAzO

— Vishnu Nath 📱💻📲⌨️ (@VishnuNath) September 12, 2019