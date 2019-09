Microsoft intègre progressivement de nouvelles fonctionnalités à son application « Votre Téléphone ». Après l’ajout en juillet dernier d’un onglet dédié aux notifications, l’outil de synchronisation PC / smartphone doit prochainement gérer, sous Windows 10 et via sa propre interface, des appels en passant par un terminal Android.

Évoqué pour la première fois en mars par le site MSPowerUser, l’ajout à l’application Votre Téléphone (disponible sur le Microsoft Store de Windows 10), d’une prise en charge des appels sera bientôt une réalité. Cette nouvelle fonctionnalité, possible en synchronisant un appareil Android au PC, confirme l’approche de Microsoft, qui cherche depuis quelques mois à peaufiner son application pour en faire un outil plus pertinent — et surtout plus utile que lors de son lancement initial.

Your Phone app with Calls & dialer support, I can confirm it is working. pic.twitter.com/gpLU8ogXlw — Ajith (@4j17h) September 7, 2019

Créneau de déploiement encore obscur… mais prochain

Alors que nous étions sans véritable nouvelle de cette fonctionnalité pressentie de longue date, un leaker indien (Ajith) a publié ce weekend sur Twitter deux screenshots d’une version actuellement en test de l’application Votre Téléphone (v1.19082.1006.0, précise-t-il). Ces derniers dévoilent l’interface remaniée de l’appli, qui intègre pour l’occasion un clavier numérique et un encart dédié à la recherche dans les contacts. Cette nouveauté, ajoute MSPowerUser, pourra être activée ou désactivée depuis une option dans les paramètres.

Encore officieuse, cette nouvelle fonctionnalité ne profite pas encore d’un créneau précis pour son déploiement. Reste que si ladite feature est actuellement en période de test, il y a fort à parier que sa mise à disposition soit prochaine, peut-être même imminente. En ajoutant à « Votre Téléphone » la gestion des appels et la recherche dans les contacts, Microsoft pousse en tout cas sérieusement en avant son application, qui pourrait avec le temps concurrencer de manière efficace d’autres outils similaires. Le très apprécié Dell Mobile Connect risque à l’avenir de s’en voir ombragé.