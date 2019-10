Microsoft déploie une fonctionnalité supplémentaire sur son application Windows 10 « Votre Téléphone », qui améliore une nouvelle fois sa prise en charge des notifications. Les utilisateurs Android sont toutefois les seuls à pouvoir profiter de ces nouveautés.

Maigrelette au départ, l’application Windows 10 « Votre Téléphone » profite de mises à jour régulières depuis quelques mois. Comme on met une pierre à l’édifice, ces dernières apportent à chaque fois quelques fonctionnalités supplémentaires, si bien que l’intérêt de l’application s’en trouve considérablement affermi.

Ce 26 septembre, Microsoft a ainsi ajouté une nouvelle fonctionnalité intéressante à « Votre Téléphone », qui permet désormais de répondre aux notifications directement depuis son interface, via la page de notifications prévue à cet effet. Plus intéressant peut-être, il est aussi possible d’y répondre directement depuis les pastilles qui s’affichent sur Windows 10 lorsqu’une nouvelle notification arrive. De quoi gagner en réactivité.

#WindowsInsiders #YourPhone now lets you respond to your notifications from the Notifications page in the app as well as from toasts!! Check it out and let us know what you think!!

— Aarthi Hatter (@aarthi_hatter) September 26, 2019