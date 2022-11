Lancé officiellement le 18 octobre 2021, le MacBook Pro 16 fait l’objet d’une belle réduction chez Darty. À sa commercialisation, le premier PC portable d’Apple à embarquer la fameuse puce M1 Pro se négociait à 2 749 euros. En ce moment, il est à 2 269 euros grâce à un code promo.

La version du MacBook Pro 16 de 2021 que le géant du e-commerce met en promotion dispose de 16 Go de RAM et 512 Go SSD de stockage. Apple a une fois de plus placé la barre très haute avec ce modèle grâce notamment à sa puce maison M1 Pro. Disponible en gris sidéral, ce marchand vous fait économiser 480 euros avec l’achat de cet appareil.

Que des caractéristiques premium pour le MacBook Pro 16

La puce M1 Pro

Un connecteur MagSafe 3

Des micros de qualité studio

Avec toutes ces caractéristiques, au lieu d’acheter le MacBook Pro 16 de 2021 à 2 749 euros habituellement, le puissant PC portable d’Apple est désormais disponible en promotion pour 2 269 euros sur Darty en utilisant le code promo MAC120.

Un PC portable au-dessus du lot

Pour commencer avec un gros point fort, la batterie, disposant d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 21 heures, vous offre l’avantage de travailler toute une journée, parfois même plus. Le MacBook Pro 16 de 2021 offre aussi à ses users des performances graphiques de niveau professionnel, notamment grâce à sa puissante puce M1 Pro. Cette dernière est accompagnée de 16 Go de RAM pour exploiter parfaitement les CPU (10 cœurs) et les GPU (16 cœurs) afin de mener à bien tous vos projets.

Ensuite, pour garantir plus de confort au moment de réaliser vos différentes tâches, l’écran Liquid Retina XDR de ce modèle offre un contraste de pointe et une gamme dynamique élevés. En effet, cela peut atteindre jusqu’à 1 000 nits de luminosité constante et peut aller jusqu’à 1 600 nits de luminosité de pointe. La présence de l’encoche n’est d’ailleurs pas si dérangeante que ça.

Vidéo et audio au top pour une communication de qualité

Grâce à sa caméra FaceTime HD en 1080p et son système audio à six haut-parleurs, ce MacBook Pro 16 propose des échanges personnels et professionnels fluides. De plus, il est équipé de micros ayant la qualité de ceux d’un studio pour vous permettre une meilleure communication.

Enfin, avec son lecteur de carte SDXC, sa compatibilité avec le HDMI, la disponibilité d’un Thunderbolt 4 ainsi que sa prise casque, le PC portable de la Pomme offre une connectique plutôt fournie pour son utilisateur ou utilisatrice.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le MacBook Pro 16.

Pour comparer le MacBook 16 Pro de 2021

Si vous désirez en savoir davantage sur d’autres PC portables tout aussi premium que celui d’Apple, nous vous invitons à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs PC portables haut de gamme en 2022.

