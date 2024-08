Un nouvel iPad Mini dès le mois prochain ? Des indices semblent confirmer l’idée

Pas renouvelé depuis 2021, l’iPad Mini pourrait bientôt avoir le droit à son heure de gloire. Des rumeurs évoquent un lancement en parallèle des iPhone 16 le 9 septembre.

Apple prĂ©parerait-elle un « one more thing » comme Ă la grande Ă©poque ? Alors que la keynote « Lumière sur le futur » du 9 septembre sera l’occasion de dĂ©voiler les nouveaux iPhone 16, la marque pourrait en profiter aussi pour donner un coup de frais Ă son iPad Mini. C’est en tout cas l’idĂ©e entretenue par Mark Gurman, journaliste spĂ©cialisĂ© dans les indiscrĂ©tions Apple chez Bloomberg.

La tablette petit format d’Apple n’a pas été renouvelée depuis 2021 et commence donc logiquement à accuser de son âge face au reste du catalogue de la marque. Mais surtout, les stocks dans les Apple Store se réduisent comme peau de chagrin. D’après Mark Gurman, la marque considère même ses inventaires comme « contraints ». Une élimination progressive de l’appareil qui pourrait donc indiquer qu’Apple s’apprête à remplacer son ardoise 8 pouces.

Le mini Ă l’heure de l’IA

Ce cycle de renouvellement serait évidemment l’occasion pour Apple de mettre son iPad Mini à l’heure de l’IA. Coincée sur sa puce A15 Bionic, la petite tablette d’Apple ne peut officiellement pas profiter des nouveautés d’Apple Intelligence. En y collant une puce A17 Pro (celles que l’on retrouve dans les iPhone 15 Pro) et un peu plus de RAM, le gadget d’Apple pourrait goûter aux joies de l’IA sans atteindre pour autant les tarifs affichés par l’iPad Air ou l’iPad Pro.

La bestiole embarquerait aussi, d’après les bruits de couloirs, un meilleur appareil photo dorsal et un modem capable de prendre en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Point de changement de design par contre, l’iPad Mini a déjà adopté le look « moderne » des tablettes Apple avec son dernier modèle. 2024 ne serait pas non plus l’occasion pour Apple de faire passer sa mini tablette à l’Oled, cette bascule étant plus attendue pour 2026 à priori.

Un iPad 11 aussi dans les tuyaux ?

Il se pourrait également qu’Apple prépare un successeur à l’iPad « classique », ce dernier étant également contraint par sa puce A14 Bionic à passer à côté des joies de l’IA. Là encore, les modifications apportées seraient essentiellement techniques, la lignée ayant, enfin, basculé sur le nouveau design en 2022. Ce faisant, Apple réduirait largement la place des appareils incapable de faire tourner ses services Apple Intelligence et pourrait se lancer à fond dans la course à l’IA.

Pour nous, pauvres européens, en revanche, cela ne changerait pas grand-chose, Apple refusant toujours de déployer ses outils d’intelligence artificielle sur le vieux continent. Espérons que sur ce front là , l’entreprise ait également de bonnes nouvelles à annoncer le 9 septembre prochain.