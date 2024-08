iPad Air et iPad mini : rendez-vous en 2026 a priori pour un plus bel écran

En 2026, Apple passerait enfin le cap de l’Oled pour ses iPad mini et iPad Air, mais pas avec exactement les mêmes avantages que les modèles Pro de 2024.

iPad mini 2021 // Source : FRANDROID – Anthony WONNER

Les iPad Pro M4 11 et iPad Pro M4 13 ont pour particularité de se doter d’un écran Oled. Une première pour les iPad, mais d’autres modèles devraient aussi y goûter à l’avenir.

Selon le média coréen The Elec — souvent bien informé grâce à ses sources dans l’industrie — Apple compterait équiper ses futurs iPad mini et iPad Air d’un écran Oled. Toutefois, ce changement interviendrait en 2026.

Cette information vient corroborer un précédent bruit de couloir indiquant déjà de l’Oled sur l’iPad mini en 2026.

Oled oui, mais pas tout à fait comme les Pro

Attention cependant, il faut savoir que les iPad Pro M4 profitent de dalles Tandem Oled. Une technologie d’affichage de LG Display permettant d’augmenter la luminosité tout en améliorant l’efficacité énergétique.

Or, les iPad mini et iPad Air de 2026 ne devraient sans doute pas avoir ce même écran Tandem Oled plus coûteux. Pour ces modèles, Apple se tournerait vers Samsung pour s’équiper avec des dalles a priori plus classiques.

Il s’agirait d’un choix assez logique pour Apple qui a toujours eu une propension à marquer la différence entre ses modèles Pro et le reste de la gamme.