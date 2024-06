Le Tandem Oled arrive sur les PC : voici les promesses par rapport à l’Oled classique

Voici un écran d'ordinateur portable deux fois plus durable, trois fois plus lumineux et 40 % moins énergivore. C'est la promesse de l'OLED Tandem de LG Display.

Vous pensiez que l’OLED avait atteint ses limites ? Détrompez-vous (et de loin) ! LG Display vient de mettre un coup de pied dans la fourmilière en annonçant la production en série du premier panneau OLED Tandem 13 pouces pour ordinateurs portables. Pour rappel, c’est la technologie qui équipe les nouveaux iPad Pro.

Le Tandem OLED : Quand 1+1 = bien plus que 2

Mais qu’est-ce que ce fameux OLED Tandem ? Imaginez deux couches d’OLED RGB superposées, travaillant main dans la main (ou plutôt pixel dans pixel). C’est le principe de base de cette technologie. LG Display promet des performances bluffantes : une durée de vie doublée, une luminosité triplée et une consommation d’énergie réduite de 40 %. Des chiffres qui donnent le tournis.

Mais ce n’est pas tout. LG Display a aussi mis l’accent sur la finesse et la légèreté. Résultat ? Un écran 40 % plus fin et 28 % plus léger que les dalles OLED classiques. De quoi faire saliver les fabricants de laptops ultra-portables. Premier bénéficiaire de cette cure d’amaigrissement : le Dell XPS 13 2024, qui sera le premier PC portable à arborer cette nouvelle technologie.

Pour aller plus loin

Dell XPS 2024 : nouveau design et Intel Core Ultra, les PC portables Dell se refont une santé

Si les promesses sont alléchantes, quelques zones d’ombre subsistent. Quid du coût de production de ces écrans ? LG Display reste muet sur le sujet, mais on peut imaginer que cette technologie ne sera pas donnée.

Intéressant de noter que cette technologie n’est pas née d’hier. Les OLED Tandem ont fait leurs premiers pas dans l’industrie automobile, où les exigences en termes de durabilité sont particulièrement élevées. LG Display voit grand et envisage déjà d’autres applications : écrans PC, tablettes, smartphones… L’OLED Tandem pourrait bien devenir le nouveau standard pour tous nos écrans.