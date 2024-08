On sait quand l’iPhone 16 sera annoncé : Apple prépare une keynote lumineuse

Marquez vos calendriers ! Le 9 septembre, Tim Cook et son équipe monteront sur scène pour nous présenter l’iPhone 16.

Apple vient de mettre fin au suspense : la keynote de l’iPhone 16 aura lieu le 9 septembre prochain. Avec le slogan « It’s Glowtime« , la firme à la pomme promet de nous en mettre plein les yeux. D’ailleurs, Apple a traduit ça en « Lumière sur le futur » dans les invitations envoyées en France.

We’re glowing with excitement! Monday, September 9. #AppleEvent pic.twitter.com/QRVyZtqXYA — Greg Joswiak (@gregjoz) August 26, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Mais que nous réserve vraiment cet événement ?

Une keynote un lundi

Comme l’an dernier, Apple opte pour un format hybride : une partie de l’événement se déroulera en présentiel à l’Apple Park de Cupertino, tandis que le reste sera diffusé en ligne.

L’heure H est fixée à 19h, heure française. Alors, préparez le pop-corn et installez-vous confortablement devant votre écran préféré : iPhone, iPad, Mac ou même Apple TV, vous aurez l’embarras du choix pour suivre l’événement en direct sur Frandroid, évidemment.

Mais attention, ne vous y trompez pas : si Apple joue la carte de la tradition avec ce format, la firme pourrait bien nous réserver quelques surprises. Après tout, avec un slogan comme « It’s Glowtime », on peut s’attendre à ce que Tim Cook sorte de sa manche quelques nouveautés.

D’ailleurs, parlons un peu du choix de cette date. Ce n’est pas un hasard si Apple a opté pour le 9 septembre. En coulisses, on murmure que c’était « sûr que le débat Harris-Trump obligerait à déplacer la #keynoteApple au 9 septembre« .

Et pour cause ! Organiser l’événement le jour du débat aurait été un pari risqué pour la communication d’Apple. En choisissant le 9 septembre, Apple s’offre au moins 24 heures de tranquillité médiatique.

iPhone 16 : IA et photo

Parlons peu, parlons bien : l’iPhone 16 sera la star de la soirée. Et cette année, Apple semble avoir mis les petits plats dans les grands.

Pour commencer, toute la gamme devrait bénéficier du nouveau bouton d’action, jusqu’ici réservé aux modèles Pro.

Mais la vraie révolution pourrait bien se cacher à l’intérieur. La puce A18, avec ses 8 Go de RAM, promet de faire tourner Apple Intelligence comme sur des roulettes.

Côté photo, Apple n’est pas en reste. La firme aurait revu le design de son module photo, avec une bosse plus discrète et alignée verticalement. Pourquoi ce changement ? Pour améliorer l’enregistrement vidéo spatial, pardi ! Apple pourrait aussi ajouter un bouton capacitif dédié à la photographie.

Pro ou pas Pro ? Telle est la question

Si vous hésitez entre l’iPhone 16 classique et sa version Pro, Apple ne va pas vous faciliter la tâche. Les modèles Pro devraient en effet bénéficier d’écrans plus grands (6,3 et 6,9 pouces), d’une puce A18 Pro encore plus puissante, et d’un zoom optique 5x sur l’iPhone 16 Pro. Et l’iPhone 16 classique resterait en 60 Hz, encore.

Bien sûr, Apple ne compte pas s’arrêter à l’iPhone. L’Apple Watch Series 10 devrait aussi faire son apparition, avec des modèles plus grands et plus fins. On murmure même l’arrivée de nouveaux capteurs de santé. C’est comme si votre montre se transformait en véritable assistant médical personnel.

Côté logiciel, préparez-vous à une vague de mises à jour : iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11, visionOS 2 et macOS Sequoia sont dans les starting-blocks.