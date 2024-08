iPhone 16 et 16 Pro : l’appareil photo devrait évoluer avec un bouton capacitif « Capture » et un enregistrement 3K à 120 ips compatible Dolby Vision

Zoom x5, bouton « Capture », IA… Les rumeurs vont bon train sur les iPhone 16 et 16 Pro.

Source : AppleInsider

Cette période pré-keynote Apple est le moment où les rumeurs fusent de toutes parts.

Cette année encore, les fuites concernant l’iPhone 16 et 16 Pro ne dérogent pas à la règle. Et si l’on en croit les dernières infos en date, la firme à la pomme préparerait une bonne flopée de nouveautés matérielles pour la photo et la vidéo.

Avant de plonger dans le vif du sujet, petit rappel : comme le veut la tradition, on s’attend à ce que la keynote Apple se tienne un mardi, probablement le 10 septembre. C’est à cette date que Tim Cook et son équipe devraient lever le voile sur les nouveaux iPhone 16. D’ici là, les rumeurs vont bon train, alors faisons le point sur ce qui concerna la photographie et la vidéo, comme le révèle AppleInsider.

Du changement dans l’air pour la photo

Commençons par le gros morceau : les appareils photo. Apple semblerait avoir décidé de mettre le paquet cette année, surtout sur ses modèles Pro. Le grand changement ? Un téléobjectif x5 qui remplacerait l’actuel x3. De quoi se rapprocher (enfin) de la concurrence Android qui propose déjà du x10 depuis un moment.

Côté capteurs, on resterait sur du 48 mégapixels pour l’objectif principal des modèles Pro, mais l’ultra grand-angle passerait lui aussi à 48 mégapixels. Une belle montée en gamme qui devrait se ressentir sur la qualité des clichés, surtout en basse lumière. Cerise sur le gâteau, on parle même de la possibilité de prendre des photos en ProRaw 48 MP avec cet ultra grand-angle.

Source : AppleInsider

Pour les modèles non-Pro (iPhone 16 et 16 Plus), pas de grosse révolution à l’horizon côté capteur principal. On garderait le 48 mégapixels, mais avec une petite amélioration de l’ouverture de l’ultra grand-angle (f/2.2 au lieu de f/2.4). Pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais c’est toujours ça de pris. La vraie nouveauté ? La macro photographie ferait son apparition sur ces modèles. Une fonctionnalité sympa, mais qui arrive un peu tard par rapport à la concurrence.

Le mystérieux bouton « Capture »

La grande nouveauté qui fait jaser, c’est l’arrivée d’un bouton « Capture ». Un bouton capacitif qui permettrait de contrôler l’appareil photo de manière plus intuitive. Zoom, sélection de filtres, verrouillage de la mise au point… tout ça d’un simple geste.

Source : AppleInsider

Ce qui est intéressant, c’est que contrairement aux rumeurs initiales, ce bouton serait présent sur tous les modèles de la gamme iPhone 16. Cela fait penser à ce que fait Sony Xperia depuis plusieurs années.

Le bouton serait placé en bas à droite de l’appareil, parfaitement positionné pour votre index quand vous tenez le téléphone horizontalement. Malin ! Et pour éviter les déclenchements intempestifs dans votre poche, il serait capacitif. Autrement dit, il ne réagirait qu’au contact de votre peau.

Ce bouton serait également sensible à la pression, un peu comme l’était le 3D Touch à l’époque. Une demi-pression pourrait verrouiller l’exposition et la mise au point, avant de prendre la photo avec une pression complète. Et cerise sur le gâteau, il fonctionnerait comme un mini trackpad, permettant de zoomer ou de changer de filtres d’un simple glissement de doigt.

L’IA s’invite à la fête

On ne pouvait pas passer à côté : l’IA serait au cœur de ce nouvel iPhone. Avec un processeur boosté aux stéroïdes de l’intelligence artificielle, Apple compte bien rattraper son retard face aux Pixel de Google. Reste à voir ce que ça donnera concrètement : simple effet marketing ou véritable révolution dans l’usage ?

Côté vidéo, on parle d’un enregistrement en 3K à 120 images par seconde, le tout compatible Dolby Vision. De quoi faire de très jolies vidéos au ralenti, mais est-ce vraiment utile pour Monsieur et Madame Tout-le-monde ? À voir.

JPEG-XL pour la compression

Plus intéressant peut-être, l’arrivée d’un nouveau format d’image : le JPEG-XL. Promesse d’une meilleure qualité et d’une meilleure compression. Ce nouveau format viendrait s’ajouter aux formats existants comme le HEIF, le JPEG classique, et bien sûr le ProRaw.

Petite info qui pourrait passer inaperçue : sur les modèles non-Pro, les deux capteurs photo seraient désormais alignés verticalement, et non plus en diagonale. Un détail esthétique ? Pas seulement. Cela pourrait améliorer la capture de vidéos en mode paysage. À confirmer !

