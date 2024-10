L’iPad Mini 6 n’a pas que son format qui est réduit, son prix aussi grâce à cette offre Amazon

L’iPad Mini 6 est une gĂ©nĂ©ration de tablette qui date de 2021 et que vous retrouvez avec une petite rĂ©duction de 74 euros chez Amazon en ce moment. Un must-have pour celles et ceux qui ne veulent pas d’un grand Ă©cran, mais d’une dalle tout juste plus agrĂ©able qu’un smartphone.

La vidĂ©o conserve parfois ses bords noirs pour passer en format 16:9 sur iPad mini // Source : FRANDROID – Anthony WONNER

L’iPad Mini n’est pas la tablette la plus connue d’Apple. Les gens sont plutĂ´t sur l’iPad classique, l’iPad Pro ou juste l’iPad tout court. En effet, quel est l’intĂ©rĂŞt d’une tablette tactile avec un Ă©cran de 8,3″ lĂ oĂą celui de l’iPhone 16 Pro Max a un Ă©cran de 6,9″ ? Le confort, tout simplement : le plaisir d’avoir une tablette tactile compacte et lĂ©gère, puissante, pour profiter d’un affichage de meilleure qualitĂ©.

Les atouts charmes de l’iPad Mini 6

Le design carré, surprenant, est pourtant bien adapté

Une autonomie toujours au top

Une puissance surprenante dans un format si petit

Vendu 609 euros sur le site officiel d’Apple, il est plus judicieux d’aller sur Amazon pour se procurer l’iPad mini 6 puisqu’il est affichĂ© Ă 535 euros.

Il ne faut pas le juger sur sa taille

L’iPad mini 6ᵉ gĂ©nĂ©ration prĂ©sentĂ© ici est un modèle qui date de 2021. Il marque la rupture avec les prĂ©cĂ©dentes tablettes mini en adoptant un nouveau format, des bordures affinĂ©es et des bords arrondis pour une prise en main plus agrĂ©able. Il a mĂŞme pris quelques centimètres sur la toise puisqu’il passe d’un Ă©cran de 7,9″ Ă un Ă©cran de 8,3″, avec l’apparition du Liquid Retina, une luminositĂ© de 500 cd/m² et une certification wide true color true tone.

Pour parler simplement : il en met plein les yeux. Les couleurs sont vives, il occupe 77% de la surface totale de l’appareil et vous bĂ©nĂ©ficiez d’un affichage de 2266 x 1488 pixels. Apple est toujours victime de ses vieux dĂ©mons, qui ont encore cours aujourd’hui puisque la frĂ©quence de rafraĂ®chissement de l’Ă©cran est bloquĂ© Ă 60 Hz. C’est bien, mais on a fait mieux, comme l’iPad Pro qui a un taux de rafraĂ®chissement variable qui monte jusqu’Ă 120 Hz.

Il est cher ? Oui. C’est justifiĂ© ? Peut-ĂŞtre.

Lors de sa sortie, ce qui a Ă©tĂ© reprochĂ© Ă l’iPad mini 6, c’est son prix : 609 euros. Effectivement, ce n’est pas donnĂ© pour une tablette qui n’a pas toutes les fonctions d’un iPhone alors qu’elle s’en approche en termes de tarif. Pourtant, il ne faut pas lui tourner le dos trop vite parce qu’elle a de sĂ©rieux arguments Ă faire valoir.

D’abord, sachez qu’il mesure 195,4 x 134,8 x 6,3 mm pour seulement 293 grammes d’Ă©paisseur. Un format qui ne souffre de quasiment aucune concurrence dans le mĂŞme format, ce qui fait qu’elle est toute seule sur le marchĂ© des tablettes mini (en tout cas Ă sa sortie). Et surtout : elle cache en son sein la cĂ©lèbre puce Apple A15 Bionic qui permet des performances au-dessus de la moyenne et qui met surtout une vitesse aux potentiels concurrents Android.

C’est une tablette essentiellement centrĂ©e pour le divertissement qui est mĂŞme capable de faire de belles photos et vidĂ©os avec son capteur arrière de 12 Mpx. Comme l’iPad mini est plus petit qu’un autre iPad, il est plus enclin Ă ĂŞtre dĂ©gainĂ© pour prendre des photos, donc c’est une bonne chose. CĂ´tĂ© autonomie, vous ĂŞtes dans la moyenne haute, avec une grosse journĂ©e d’autonomie si vous ĂŞtes beaucoup dessus.

S’il fallait lui reprocher quelque chose, ce serait sa mĂ©moire de stockage de 64 Go, un peu lĂ©gère, notamment si vous avez beaucoup d’app Ă installer. Et, Ă l’instar des problèmes d’Apple avec la frĂ©quence de rafraĂ®chissement de ses Ă©crans, la marque a du mal avec le concept de charge rapide puisque celle-ci est limitĂ©e Ă 20W.

Pour en apprendre plus sur l’iPad mini 6 avant de dĂ©cider si oui ou non, vous allez craquer, vous pouvez consulter le test complet disponible chez Frandroid, oĂą il a eu 8/10.

Et si jamais vous cherchez une tablette tactile d’une autre facture, plus petite, plus grande, plus puissante, sous Android… Vous trouverez votre bonheur dans nos recommandations sur les meilleures tablettes du moment.

