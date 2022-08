La controverse sur iPhone : le problème avec l’affichage du pourcentage de batterie restante

Pas cohérent, illisible, trop petit, pas utile, raté… Les critiques fusent. Apple n'avait certainement pas prévu qu'un si petit changement de conception serait si controversé.

iOS 16

est peaufiné au fur et à mesure du déploiement des bêtas, en attendant la version définitive du système pour l’arrivée des iPhone 14. Justement, sur la dernière bêta, une nouvelle option a fait son apparition : la possibilité d’afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d’état. Ce qui aurait pu être une bonne nouvelle est devenu la risée des amateurs d’iPhone à cause de certains choix d’Apple.

La polémique pour un simple %

Sur iOS 15 et les versions antérieures, le pourcentage de batterie restante n’était pas présent sur les iPhone dotés de ‌Face ID‌. Pourquoi ? C’est en raison du manque d’espace de chaque côté de l’encoche qui abrite la caméra TrueDepth. Il fallait slider le menu d’options pour faire apparaître le pourcentage restant. Surprise, la dernière version d’iOS 16 permet de bénéficier d’une option spécifique à l’icône de la batterie, offrant une meilleure idée de l’état de la batterie en un coup d’œil.

Affichage classique Avec le pourcentage

On vous a mis deux captures d’écran côte à côte pour comparer la différence d’affichage. Concrètement, l’icône de la batterie blanche/noire reste complètement remplie à mesure que le niveau de la batterie s’épuise progressivement. Lorsque le pourcentage atteint 20 % ou moins, un cinquième de l’icône de la batterie devient rouge et le reste de l’icône devient semi-transparent, tandis que le pourcentage passe au blanc. Ce changement brusque de style doit permettre de rendre l’ensemble lisible à mesure que le niveau de la batterie s’épuise. Si une barre blanche évolue derrière le nombre, il serait ainsi plus difficile de le distinguer en un coup d’œil. C’est en tout cas ce que les concepteurs de ce système ont dû penser.

Thoughts on the new battery icon on iOS 16? pic.twitter.com/5DfxrYMn99 — ✨ Kaloyan ✨ (@KokosTech) August 9, 2022

C’est la première et principale critique, la jauge est visuellement toujours à 100 %, sauf cas particulier. Cela rend la lecture de la batterie restante peu visible. Certains utilisateurs, qui ne sont pas d’accord avec cette approche, ont suggéré leurs propres conceptions alternatives pour un indicateur d’état de la batterie avec un niveau de pourcentage. Dans ce cas-là, plusieurs versions sont possibles.

D’autres ont été jusqu’à proposer des animations pour montrer ce qui était possible. Peut-être qu’Apple n’avait pas prévu qu’un si petit changement de conception serait si controversé. On doute que le constructeur américain soit à l’écoute de ces propositions… Il faudra certainement jailbreaker son iPhone quand cela possible sur iOS 16.

Nothing wrong with what Apple released but I think I might’ve preferred something like Alternative A for the battery indicator pic.twitter.com/a44879RIFk — Mikael Johansson (@michaelnevernot) August 10, 2022

En tout cas, ce pourcentage de batterie fait couler de l’encre en plein milieu du mois d’août. Par ailleurs, il y a ceux qui refusent cette option. D’autres aimeraient en profiter, mais Apple a décidé de ne pas le proposer sur iPhone 12 mini et 13 mini, iPhone 11 et XR. De plus, Apple pourrait bien modifier cette option dans une version bêta ultérieure d’iOS 16 ou dans la version définitive. Si vous êtes tentés par l’expérience iOS 16, direction la bêta publique.

