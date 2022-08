iPhone : petit miracle, iOS 16 intègre le pourcentage à la batterie

La technologie de 2022 permet désormais d'intégrer une icône pour le taux de batterie restant dans la barre d'état de l'iPhone. Une nouveauté d'iOS 16 à venir.

On le dit souvent, les systèmes d’exploitation pour smartphones sont devenus matures. Les nouveautés qu’ils proposent d’année en année sont intéressantes, mais ne transforment plus l’expérience comme cela pouvait être le cas dans les années 2000. Apple est là pour nous rappeler que l’innovation n’a pas disparu, et nous le montre avec iOS 16.

Le prochain système de l’iPhone, attendu pour un déploiement en septembre, a reçu une 5e beta avec quelques nouveautés supplémentaires.

Le pourcentage est de retour dans la barre d’état

Depuis l’arrivée de l’iPhone X et des écrans à encoche, Apple ne proposait plus aux utilisateurs d’avoir le pourcentage de batterie restant accessible en un coup d’œil. Il fallait se rendre dans le centre de contrôle pour découvrir le pourcentage à côté de la batterie. Cet affichage est similaire à celui proposé sur macOS, ce qui permet à Apple une certaine cohérence esthétique.

Cinq ans après le lancement de l’iPhone X, les ingénieurs d’Apple ont réussi à trouver la solution à cette énigme. Il suffit d’afficher le pourcentage de batterie restant dans l’icône de la batterie, plutôt qu’à côté ! L’ingéniosité de cette solution pourrait en effrayer plus d’un, mais pas Apple qui devrait donc nous proposer cette nouveauté dans quelques semaines.

Au-delà de la plaisanterie sur le temps qu’il a fallu pour voir revenir cette nouveauté, on peut être soulagé qu’Apple la propose pour tous les iPhone à encoche. Avec les iPhone 14, Apple devrait réduire la taille de l’encoche, ce qui aurait permis de remettre le pourcentage à côté de la batterie. La nouveauté aurait été alors réservée aux quelques nouveaux modèles. Heureusement, ce n’est pas le chemin choisi par Apple.

