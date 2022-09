iPhone 14 Pro : Dynamic Island a trouvé sa meilleure fonction pour les fans de sport

Les iPhone 14 Pro et Pro Max sous iOS 16.1 ajoutent la possibilité de suivre un match via Dynamic Island. De quoi suivre un match tout en faisant autre chose.

Imaginez, un soir de match, vous êtes de sortie, vous avez envie de suivre le score, mais sans garder le nez constamment sur votre téléphone. Ou alors, vous aimez scroller sans cesse sur Twitter, mais vous en avez assez de passer sans cesse d’une fenêtre à l’autre pour garder un œil sur le devenir de votre équipe favorite. L’iPhone 14 Pro, à partir d’iOS 16.1 bêta 2, vient d’ajouter LA fonctionnalité qui correspond parfaitement aux usages cités plus haut.

Cette dernière version du logiciel des iPhone permet en effet aux développeurs de jouer avec la fonction « Live activities » en ajoutant une API dédiée. Cette fonctionnalité, qu’on pensait jusqu’ici réservée à l’écran de verrouillage, fonctionne en fait avec Dynamic Island, la fameuse interface protéiforme qui fait tout pour vous faire oublier la pilule en haut des iPhone 14 Pro.

Déjà des utilisateurs conquis

Des utilisateurs ont déjà pu essayer la fonctionnalité et ont publié des photos de leur iPhone en train de l’afficher glorieusement. En affichage condensé, vous ne verrez que le score et les emblèmes de vos équipes. En cliquant sur l’île dynamique, vous verrez s’afficher ces éléments en plus grands, accompagnés du temps de jeu et de l’auteur ou l’autrice du dernier but.

Si vous verrouillez votre iPhone 14 Pro ou Pro Max, vous retrouverez ces détails en bas de votre écran, exactement comme cela est affiché sur tous les autres iPhone.

Comment essayer live activities

Malheureusement, live activities n’est pas encore disponible en France. Les utilisateurs situés aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, au Brésil, au Mexique, au Japon et en Corée du Sud peuvent suivre la ligue majeure de baseball des États-Unis. Celles et ceux situés aux États-Unis et au Canada peuvent déjà suivre la NBA et la Premier League de cette manière.

Pour l’activer, rien de plus simple, il suffit d’ouvrir l’application TV et de tapoter sur « suivre » sur le match qui vous intéresse. Pour rappel, iOS 16.1 n’est pas encore sorti officiellement, il s’agit encore d’une bêta.

