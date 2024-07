On a roulé avec les nouveaux moteurs électriques Shimano pour vélos et nous sommes vraiment surpris

Frandroid a pu rouler sur deux vélos électriques équipés des nouveaux moteurs Shimano EP5 et E5100 lors du salon Eurobike, avec deux tempéraments très distincts.

Rares sont les nouveautés moteur Shimano, Frandroid ne pouvait donc pas rater l’occasion de tester cela dès le coup d’envoi de l’Eurobike ! Le salon disposant d’une piste extérieure pour réaliser quelques centaines de mètres, nous avons pris le guidon de deux vélos électriques équipés de nouveautés moteur Shimano.

Pour rappel, les deux nouveaux moteurs sont les E5100 et EP5. Le Shimano E5100 est un moteur abordable pour vélos urbains d’entrée de gamme, de 50 Nm de couple, tandis que le Shimano EP5 est un milieu de gamme visant des modèles plus polyvalents, voire des VTC électriques.

Un bloc E5100 sage

Notre première prise en mains était au guidon d’un futur vélo de ville électrique Merida, équipé du moteur central Shimano E5100. Les 50 Nm de couple sont assez sages, et s’expriment avec une certaine linéarité, même en mode maximal “High”. Le bruit est notable en phase de forte accélération, en cadence haute, mais le bloc était inaudible en vitesse de croisière.

Ce moteur est compatible avec la technologie de vitesses automatiques Auto Shift. Nous l’avons expérimenté sur ce même VAE avec moteur E5100, qu’il ne faut pas brusquer, surtout en rétrogradage des vitesses. Aussi, nous avons ressenti que les premiers coups de pédale demandent une petite latence de démarrage de l’assistance, soit une utilisation sage, or on parvient aux 25 km/h avec aisance.

Un moteur Shimano EP5 au sacré répondant !

Évidemment, le moteur Shimano EP5 est plus vigoureux avec 60 Nm de couple. Nous l’avons expérimenté sur un VTC de la marque finlandaise Helkama. Il est même très nerveux au point de se rapprocher du comportement de son grand frère, l’EP6 aux 85 Nm de couple. En niveau High, le “coup de pied aux fesses” est impressionnant en relances pour un bloc milieu de gamme, un tempérament que l’on peut mettre en concurrence avec un Bosch SX (55 Nm), qu’il ne peut rivaliser en termes de poids (3 kg contre 2 kg pour le SX). Il semble donc adapté à des vélos électriques exigeants voire sportifs ! Reste que le terrain limité – plat – de la piste de l’Eurobike ne nous a pas permis de le pousser dans ses retranchements.

Le moteur Shimano EP5 sur un vélo Helkama. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Zoom sur le moteur Shimano EP5. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le moteur est vigoureux malgré « seulement » 60 Nm de couple ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La compatibilité avec l’Auto Shift est plus compliquée sur cet EP5, car la réactivité des passages de vitesses est en deçà des performances du moteur. Heureusement, ce nouveau Shimano peut se conduire de façon sage (3 modes), et bien plus silencieux que l’E5100. Impossible de constater un silence total car l’environnement de l’Eurobike est trop bruyant pour cela !

Concernant la consommation et l’autonomie, le moteur E5100 conserve un contrôleur de 1ère génération, tandis que l’EP5 est plus efficient, de 2nde génération. Les deux blocs au pédalier sont également compatible avec le rétropédalage nous a confirmé le fabricant, que nous n’avons pu cependant tester.

De futurs O2feel et Peugeot à moteur Shimano EP5/E5100

Ces deux prises en mains donnent ainsi de premières sensations, qu’il faudra confirmer dans un véritable essai de plusieurs jours. La patience est de mise, puisque les premiers vélos électriques à moteur Shimano EP5 ou E5100 n’arriveront pas avant début 2025. Nous n’avons pas encore confirmation de modèles, mais la firme japonaise nous a confié travailler avec O2feel et Peugeot. On a hâte de découvrir ces nouveautés !