Que vaut un moteur Bosch SX sur un Vélo de Ville urbain ? On l’a essayé, voici nos impressions

Totalement orienté confort, le nouveau Velo de Ville CEB 590 adopte pourtant le moteur Bosch SX au tempérament sportif. Nous avons pu le prendre en main en Allemagne.

Vélo de Ville, dans l’inconscient que nous nous sommes forgé, c’est effectivement le vélo électrique confortable pour le sage vélotaffeur. En effet, les cyclistes croisés sur les pistes sont souvent au guidon de modèles dotés de cadre ouvert et poussant à adopter une position très droite. Mais ce qu’il faut savoir, c’est que cette marque allemande assemble aussi des vélos électriques de haute qualité, performants et personnalisables comme peu.

Nous avons découvert la nouvelle gamme 2024 au CyclingWorld Europe, faisant la part belle au moteur Bosch Performance Line SX. Que vient faire ce bloc sur des VAE conforts et peu voués à quitter les villes ? On a voulu en savoir plus en faisant une prise en main d’une de ses nouveautés, le CEB 590.

Le seul duo Bosch SX/confort ?

Après avoir testé un modèle urbain où le moteur Bosch SX nécessitait une cadence élevée, ici, le moteur central semble avoir été ajusté pour mieux correspondre à l’esprit du Vélo de Ville CEB 590. Ce dernier offre une position de conduite très droite grâce à sa potence haute et réglable, assurant un grand confort, bien que des potences plus basses soient disponibles en option.

Le vélo est équipé d’une selle largement dimensionnée pour offrir un soutien adéquat, et bénéficie d’une suspension avant, une caractéristique commune à presque tous les modèles de la gamme. La conduite de ce vélo électrique est conçue pour être fluide ; il n’est pas destiné à une utilisation sportive, compte tenu de son court empattement et de sa direction peu précise.

Il n’est pas nécessaire de maintenir une cadence élevée, le moteur SX délivrant ici ses 55 Nm sans effort. Cette configuration s’avère plus adaptée au moyeu Alfine qui requiert de cesser de pédaler lors du changement de vitesse. Cependant, ce système devient particulièrement pratique à l’arrêt, en utilisant les commandes situées sur un guidon courbé équipé de poignées ergonomiques, renforçant ainsi l’accent mis sur le confort.

Le Bosch SX, quelque peu énergivore, utilise une batterie de 400 Wh amovible, dont le cache est de la couleur du cadre mais avec un joint noir qui diminue son attrait esthétique. Cependant, l’accès à la batterie est sécurisé par un loquet. Bien que les 400 Wh n’offrent pas plus de 45 km d’autonomie en mode Turbo, une batterie secondaire PowerMore de 250 Wh est disponible pour augmenter l’autonomie, moyennant 500 euros supplémentaires…

Ce VAE est équipé du Smart System, mais est fourni uniquement avec l’écran Intuvia 100 de base, bien que d’autres écrans soient disponibles en option.

Nombreuses transmissions et coloris, la patte Vélo de Ville

Le modèle que nous avons testé s’écarte du prix de base de 3 749 euros. Il est équipé d’un dérailleur Shimano Cues à 9 vitesses, bien que plusieurs options de moyeux Rohloff, Alfine, et dérailleurs soient disponibles. Avec un moyeu Alfine, une batterie additionnelle, ou une tige de selle optionnelle, le prix du Vélo de Ville CEB 590 testé avoisine plutôt les 4 400 euros. Ce tarif le place dans une gamme de prix similaire à celle d’un Riese & Müller Culture ou d’un Cube Editor, autres VAE équipés d’un moteur Bosch SX, mais moins bien dotés.

Le CEB se distingue par son accent mis sur le confort, étant probablement l’un des seuls vélos de sa catégorie à le faire. Il pourrait donc concurrencer les modèles à cadre ouvert équipés d’un moteur Fazua 60 lancés en 2022. La gamme 2024 de la marque équipée du moteur SX comprend également le compact 20 pouces KEB 590, offrant le même choix de nombreuses couleurs, tant mates que brillantes.