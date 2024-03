On a vu le vélo cargo électrique magique qui peut se transformer… en poussette

Venu d’Allemagne, le Leichtlast Libelle est le vélo cargo électrique ultime, léger grâce au carbone et unique sur le marché grâce à sa caisse avant détachable qui devient alors une poussette.

Dans le monde merveilleux du vélo cargo électrique, il y a les longtail, les biporteurs et les triporteurs pour transporter un ou plusieurs enfants. Mais il y a encore plus poussé : le Leichtlast Libelle 2.0 que l’on a pu découvrir au CyclingWorld Europe à Düsseldorf.

Pour être transparent, nous avions croisé un exemplaire au motif à fleurs dès les premiers mètres du salon, qui nous avait interpellé par son look, mais sans pour autant nous montrer son atout principal. Car c’est le lendemain, hors des allées, dehors sous la tente de la marque, que ce vélo cargo magique s’est révélé. Oui, il peut se couper en deux, littéralement.

Le cargo qui se détache de la concurrence

Comme nous l’a expliqué un revendeur, le Leichtlast ouvre son cadre en aval de la colonne de direction. On fixe donc la partie arrière du vélo électrique à un arceau… alors que l’avant devient une poussette. Car oui, le cargo possède quatre roues : une classique à l’avant avant et à l’arrière, le tout avec des roulettes latérales rétractables.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Cela confère à la poussette une stabilité sur trois roues. Et quelle poussette de luxe que le Leichtlast, un biporteur en fibre de carbone (pesant seulement 20 kg, dont 6 pour le cadre seul), conçu pour accueillir deux enfants dans un confort de classe affaire, sous deux fenêtres souples et transparentes qui les protègent des intempéries.

Il ne s’agit pas simplement de sièges, mais de véritables couchettes pour enfants, équipées de ceintures de sécurité à 5 points. Le seul inconvénient est que les enfants sont totalement isolés des parents et perdent la vue sur la route. La capacité de chargement atteint jusqu’à 50 kg de marchandises en retirant les sièges et la capote, ou 230 litres de volume.

À l’extérieur de la capsule, les caractéristiques restent assez classiques : une fourche rigide surmontée d’une roue de 24 pouces à l’avant et une roue de 26 pouces à l’arrière, toutes deux chaussées de pneus Schwalbe Big Ben Plus, équipées d’un moteur Pendix et d’une batterie supplémentaire au format de gourde.

Un vélo cargo poussette pas si cher et à plusieurs configurations

Le prix du Leichtlast Libelle commence à environ 3 600 euros pour la version mécanique sans séparation, et atteint réellement 6 400 euros pour la version électrique équipée de la poussette. Ce tarif peut sembler raisonnable en comparaison avec d’autres biporteurs disponibles sur le marché.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : Leichtlast Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’avantage de ce vélo cargo transformable en poussette réside dans sa disponibilité avec un dérailleur SRAM GX Eagle, ainsi que de nombreuses options de transmission par moyeu, que ce soit via une chaîne ou courroie : Nexus, Alfine 8/11, ou Rohloff. Il est bon de noter que le modèle cousin, le Leichtlast Hummel mentionné ci-dessus, est un biporteur conçu pour le transport d’objets, équipé d’une caisse vide dotée d’un couvercle en carbone.