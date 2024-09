L’événement ultime pour découvrir et tester gratuitement un vélo cargo électrique : le Cargo Bike Festival fait son retour pour la 6e édition

La 6e édition du Cargo Bike Festival se tiendra du 28 au 29 septembre à Lyon. Plus de 60 marques venues de toute l’Europe et près de 10 000 visiteurs sont attendus pour l’événement. Ce rendez-vous est aussi et surtout l’occasion de découvrir et d’essayer autant de longtails, biporteurs et triporteurs que vous souhaitez.

Source : Cargo Bike Festival

Frandroid ne cesse de vous prodiguer un conseil spécifique et d’une importance capitale avant d’acheter un vélo électrique : si vous le pouvez, essayez-le avant, que ce soit en boutique ou à l’occasion d’un salon grand public. Cette recommandation vaut autant pour les VAE abordables, que les cycles électriques premium.

Elle prend probablement encore plus de sens lorsqu’il s’agit d’un vélo cargo électrique, qu’il s’agisse d’un longtail, biporteur et triporteur. Un tel engin est déjà, en moyenne, plus onéreux que les autres modèles du marché. Surtout, il se destine à transporter toute votre petite famille, que ce soit pour déposer des enfants à l’école ou se déplacer de manière écologique le week-end.

Des essais gratuits durant 2 jours

C’est là qu’intervient le Cargo Bike Festival, le rendez-vous annuel des vélos cargo, qu’ils soient électriques ou mécaniques. Pour sa sixième édition, cet événement se tiendra comme à l’accoutumée à Lyon, du 28 au 29 septembre prochain, à la place Bellecour de 10h à 18h très précisément. Plus de 60 marques européennes et 10 000 visiteurs sont attendus.

C’est la première fois que le Cargo Bike Festival se tient sur 2 jours. Une réponse à un succès grandissant, qui résonne avec l’essor des vélos cargo électriques depuis la fin du Covid-19. Le grand public s’est tout simplement rendu compte qu’il était tout à fait possible de se déplacer à vélo, à plusieurs.

Source : Cargo Bike Festival

Le Cargo Bike Festival est un événement grand public qui sert avant tout la cause du grand public. L’objectif : faire découvrir et essayer au maximum de curieux et curieuses possibles des vélos cargos en tous genres. Le tout gratuitement et encadré par les Moniteurs du Cyclisme Français pour garantir la sécurité nécessaire de toutes et tous.

Des marques en pagaille

Gaya, O2Feel, Riese&Muller, Muli, Moustache, Galian, Tenways, Decathlon, Bergamont, Cannondale, Gitane, Specialized, Vélo de Ville, Oklö, Ultima Mobility, Cube, Virvolt ou encore Jean Fourche : les acteurs du milieu ont clairement répondu présent, avec des marques tant françaises, qu’allemandes ou américaines.

En clair : si vous êtes de passage dans les environs de Lyon et que l’envie de découvrir le bel univers des cargos électriques vous prend, alors n’hésitez surtout pas à pointer le bout de votre nez au Cargo Bike Festival.

Infos pratiques

Où : Lyon, place Bellecour ;

Quand : du samedi 28 au dimanche 29 septembre, de 10h à 18h ;

Essais : gratuits, préinscription sur le site officiel.