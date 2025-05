Xiaomi profite des French Days pour brader son nouveau moniteur PC 2K de 27″ à un petit prix

C’est une petite offre intéressante qui vous attend durant les French Days sur le site de Xiaomi, où vous avez le moniteur A27Qi pour 159,99 euros au lieu de 169,99 euros de base.

Xiaomi 2K A27Qi // Source : Frandroid

Xiaomi fait ses petites promotions dans son coin, en parallèle des French Days, et fait une fleur en proposant son écran Xiaomi 2K A27Qi avec 10 euros de remise. Le prix de base est déjà intéressant, c’est donc là l’occasion de se faire plaisir avec un écran plutôt axé bureautique, avec une large gamme de couleurs et un affichage fidèle. La fréquence de rafraîchissement de 100 Hz pourrait le faire prétendre au gaming, même si ça pourrait freiner les joueurs les plus exigeants.

Les points forts du Xiaomi A27Qi

L’affichage 2K permet de profiter d’un bel affichage

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Des couleurs fidèles pour bien travailler

Un écran 2K d’apparence classique

Avec son modèle A27Qi, Xiaomi fait dans la sobriété, aussi bien au niveau du design qu’en termes de performances. Le look de l’écran, déjà, est un modèle borderless de 27 pouces qui laisse toute la place à l’image. C’est une dalle IPS qui affiche tout de même de la 2K avec donc une qualité QHD. Vous avez une résolution de 2 560 x 1 440 pixels et un grand-angle de vision de 178° pour bien profiter de l’image.

La puce prend aussi en charge l’affichage HDR. Donc si vous travaillez sur l’image, qu’elle soit fixe ou mobile, ça peut être un bon choix. D’autant que l’étalonnage des couleurs est minutieux et que vous bénéficiez d’une gamme de couleurs 100% sRGB et 95% DCI-P3. Comme ça, vous pouvez être vraiment précis dans votre travail et augmenter la qualité de votre rendu.

Une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz pour la fluidité

L’écran profite en plus d’une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz. Avec un affichage de 100 images par seconde, les monteurs peuvent faire du cut très précis. Si vous aimez jouer de temps en temps, ça peut aussi faire l’affaire, parce que vous aurez une bonne fluidité en jeu. Même s’il ne tient pas la comparaison avec des écrans dédiés au gaming qui montent jusqu’à 144 Hz et même parfois 240 Hz.

Pour la connectique, vous avez un DisplayPort et un port HDMI, ainsi qu’un port audio. Attention toutefois, dans la boîte il n’y a qu’un câble HDMI qui est fourni, il faudra avoir votre propre câble DP. Vous pouvez poser l’écran sur un bureau, il pèse 4,2 kg. Ou vous pouvez le fixer au mur ou sur un bras articulé (vendu séparément) avec un support VESA.

Vous avez aussi l’accès à notre guide d’achat sur les meilleurs écrans pour le télétravail et la bureautique, si vous cherchez à vous équiper avec du bon matériel.

