On a testé le dernier VTC électrique d’Orbea : design, performant et joueur

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Début 2024, Orbea nous avait déjà surpris avec son nouveau vélo électrique urbain. Découvert lors d’une prise en main, le Diem a prouvé que la firme espagnole savait concevoir de beaux modèles haut de gamme, tout en étant performants et confortables via un partenariat avec Shimano.

Dans ce même esprit, l’Orbea Kemen de nouvelle génération reprend ce style affiné, muni du moteur Shimano EP6. Ce VTC électrique se veut bien sûr plus polyvalent que le Diem, et se déclinant en deux modèles : le Tour typé citadin, et l’ADV (Adventure) plus tout-chemin avec ses pneus larges et sa fourche avant de 100 mm de débattement.

Ces deux comparses se déclinent en plusieurs versions : le 30 en entrée de gamme, le 20 et le 10. Nous avons sélectionné la version intermédiaire Orbea Kemen Tour 20, de quoi profiter de la plus grande batterie 630 Wh et d’une fourche pneumatique, tout en testant une batterie externe optionnelle.

L’Orbea Kemen Tour est-il un vélo électrique urbain avec un peu plus de confort, ou un vrai tout-chemin ? Justifie-t-il son prix assez élevé, flirtant avec les 4 000 euros ? Nous avons roulé avec ce vélo électrique tout chemin pendant plusieurs semaines pour en juger.

Fiche technique

Modèle Orbea Kemen Tour 20 Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Nombre d’assistances 3 Temps de recharge annoncé 210 min Batterie amovible Oui Bluetooth Oui GPS Non Écran Non Poids 25 kg Couleur Noir, Blanc, Vert Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Un design tout en finesse

Dans la lignée du précédent modèle, l’Orbea Kemen Tour 20 (2025) change à peine sa recette. Son cadre fin laisse encore (presque) penser que c’est un vélo mécanique, avec un tube supérieur plus incliné ou une base rallongée par rapport au prédécesseur.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ce VTC électrique testé avec le cadre « Mid », avec un tube supérieur plus bas, contrairement au classique. De quoi faciliter davantage l’enjambement. Mais on est encore loin d’un cadre ultra ouvert façon Giant Anytour X, Winora Yucatan ou Moustache Samedi 28.

Le tube qui relie la potence reprend l’éclairage intégré du Diem. Ce feu diurne permanent ne remplace pas le vrai éclairage avant, normalement intégré au guidon. Il vient se loger ici sous le porte-bagages (optionnel) avec un faisceau large et très long pour une excellente visibilité hors ville. Seule concession avec le porte-bagages avant : l’éclairage devient fixe, et ne bouge pas avec la direction.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le feu arrière imite le bandeau avant avec en prime une animation à l’allumage, ainsi qu’une fonction stop au freinage (via un accéléromètre et non un frein). Attention, lorsque la batterie est presque vide, l’éclairage se coupe totalement, même en venant brancher la batterie externe. Étrange, et dangereux.

Un bel équipement de qualité

Au guidon, l’Orbea Kemen se prend pour un VTT avec un cintre large (72 cm). C’est bien pour la maîtrise en forêt, moins en ville pour les pistes cyclables étroites ou pour se faufiler entre les voitures. Bizarre venant de la version Tour typée ville, qui ajoute toutefois un support SP Connect (pratique si l’on a une coque adaptée, autour de 30 euros).

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Basse sur notre modèle d’essai, la potence peut être relevée avec des rehausseurs livrés avec le vélo afin de rouler avec une position légèrement moins active. Car si la fourche avant corrige habilement les chocs, la tige de selle suspendue ne nous a pas convaincu pour assister la Selle Royal Vivo Ergo plutôt ferme.

L’équipement de base comprend les garde-boues en métal, bien fixés et surtout très longs pour une protection optimale, ainsi qu’une béquille et un petit porte-bagages arrière 20 kg. Ce dernier se veut discret, tout en acceptant les standards MIK Side et QL 3.1 pour fixer des sacoches. Le « vrai » porte-bagages supportant 30 kg est en option (30 euros).

Notre modèle disposait du porte-bagages avant qui supporte 10 kg : il est très large mais sans renforts latéraux pour porter un colis sans trop glisser (le filet était aussi trop petit à notre goût).

Pas d’écran, mais une appli fournie

L’Orbea Kemen Tour 20 mise sur un style épuré, au détriment de quelques concessions, comme l’absence d’écran. L’affichage Shimano EN600 est en effet en option à 180 euros : c’est dommage vu le prix élevé du cycle. De série, le VTC électrique basque ne propose ainsi qu’une console à gauche du guidon, avec les boutons qui gèrent les modes et l’éclairage.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Les voyants ne sont pas très intuitifs, avec un changement de couleur pour la batterie (vert, orange puis rouge) et le mode (bleu, jaune ou vert). Le support SP Connect pour smartphone vient faire le lien avec l’application Shimano E-Tube Ride.

Peu moderne, l’application demande d’attendre une connexion, d’appuyer sur un bouton de la console, puis de sélectionner la console dans l’appli à chaque utilisation. Une fois connecté, le Kemen peut afficher plusieurs fenêtres à peine différentes les unes des autres, personnalisables, comme nous l’avions vu sur l’O2feel Vern 7 FS par exemple.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Peu moderne comparée à ce que l’on voit chez Bosch, Cowboy ou Tenways, l’appli donne toutefois des infos utiles via son compteur. Elle enregistre les trajets avec la localisation de nombreuses données : vitesses moyenne et max, durée, cadence moyenne et max, batterie utilisée, taux de chaque mode, courbe de vitesse, etc

Du tout-chemin tout en confort

Ce VAE procure une belle agilité, du fait de la géométrie qui favorise une position plus active que passive (penchée vers l’avan). Le Kemen Tour 20 se débrouille donc très bien en tout-chemin et en forêt, avec une fourche SR Suntour NCX à air efficace et des grandes roues de 29 pouces (format courant en VTTAE) très à l’aise sur tous types de terrain.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Les pneus Schwalbe Marathon 50C limitent toutefois un peu votre usage sur les parcours boueux ou humides, car ils manquent un poil d’adhérence à notre goût. En ville, ils restent très efficaces sur le sec ou sous la pluie, ce qui rassure. Sans oublier des freins à disque hydrauliques (Magura MT2) vraiment efficaces. Pour plus de polyvalence, il faut passer sur le modèle Orbea Kemen ADV (avec des gommes Johnny Watts, crantées et plus larges en 60C).

Un moteur généreux et dynamique

L’Orbea Kemen Tour 20 opte pour le Shimano EP6 sur toutes les versions, au profil moins agressif que l’EP8 mais toujours avec 85 Nm de couple maximal. C’est généreux et dynamique.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Si la réponse au pédalage est légèrement moins rapide qu’un Bosch Performance CX, l’accélération est plus fougueuse avec le mode maxi Boost (3 sur 3), tandis que les relances sont très vives.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

La transmission, aussi signée Shimano, assure une bonne polyvalence du fait des 11 vitesses. Vous avez une belle amplitude en termes de braquet. Le dérailleur Cues U6000 n’est pas aussi rapide lors des passages de vitesses que le Deore XT du modèle ADV, mais le Tour peut grimper des pentes sans peiner et les descendre sans mouliner.

Une belle endurance permise par une grande batterie

La version Orbea Kemen Tour 20, contrairement à l’entrée de gamme « 10 » (540 Wh), dispose de la plus grosse batterie de 630 Wh. Sur le papier, la marque ne s’avance pas à donner d’autonomie précise, mais nous l’avons nous-même calculé sur divers trajets, entre 5 et 15°C. Sur la seule batterie interne, le VTC électrique a parcouru en moyenne 55 km sur une charge complète en mode Boost (maxi) et plutôt 65 km en Trail (Intermédiaire).

Source : M. Lauraux pour Frandroid

La consommation est donc assez élevée, dépassant les 10 Wh/km, rien d’étonnant après notre expérience sur l’O2feel Vern (9,5 Wh/km avec température plus douce). A noter, nous possédions la batterie externe de 252 Wh pour allonger nos sorties, de quoi grimper à 85 km (soit 20-25 km en plus). Ce bidon doit être fixé via deux protections sur les prises – du vélo et du bidon – et par un élastique le tenant sur le porte-bidon.

Une batterie fixe et non amovible

Petit bémol tout de même pour le suivi de la batterie : difficile de juger l’autonomie restante avec un voyant vert entre 100 % et 20 %, avant de virer au rouge puis clignotant sous 10 %. Même la batterie externe offre 4 voyants ! L’application indique des paliers de 10 %, mais on aimerait un vrai pourcentage – comme chez Bosch par exemple – que l’on retrouve pourtant dans le calcul des trajets !

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Côté recharge, la batterie est fixe. Il est donc obligatoire d’amener le vélo électrique près d’une prise, sachant que le câble est long de 2m50. Orbea livre d’office un gros chargeur de 4A, soit 168 W de puissance. Le bloc ne chauffe pas trop, mais est un peu encombrant. On peut ainsi retrouver un plein d’électrons en environ 4 heures, mais la batterie externe ne peut encaisser que 2 A soit une durée identique pour une capacité moindre.

Un vélo électrique premium aux nombreuses configurations

Disponible depuis l’automne 2024, l’Orbea Kemen Tour 20 est proposé en deux modèles Tour et ADV, chacun en deux cadres haut et bas « Mid ». Deux modèles et deux cadres donc, chacun disposant de trois versions 10, 20 et 30.

Le Kemen 2025 démarre à 3 499 euros. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’entrée de gamme démarre à 3 499 euros pour le Kemen Tour 30 tandis que le plus huppé est le Kemen ADV 10 au tarif de 4 699 euros. Notre modèle Orbea Kemen Tour 20 est lui facturé 3 999 euros, et plus précisément ici à 4 587 euros avec les options (batterie, porte-bagages avant). Chacune des 12 versions au total donne le choix entre trois tailles (S, M et L), et de trois coloris (blanc, noir, vert).

Kemen Batterie Transmission Fourche Freins Prix Tour 30 540 Wh Cues U4000 NVX 32 Coil 80 Shimano MT200 3 499 € Tour 20 630 Wh Cues U6000 NVX 32 Air 80 Magura AT2 3 999 € Tour 10 630 Wh Cues U6000 Mobie 34 Air 80 Magura MT5 4 599 € ADV 30 540 Wh Cues U4000 XCR 34 Coil 100 Shimano MT200 3 499 € ADV 20 630 Wh Cues U6000 XCR 34 Air 100 Magura AT2 4 099 € ADV 10 630 Wh XT M8130 Fox AWL 100 Magura MT5 4 699 €

Le Kemen ADV 2025. // Source : Orbea

Ce vélo électrique est disponible à la commande en ligne, mais la livraison se déroule automatiquement en « prêt à rouler » chez l’un des 330 revendeurs existant en France où l’on peut également trouver son bonheur. La garantie Orbea est à vie pour le cadre et la fourche, de 3 ans pour le reste du VAE, et ne couvre pas les éléments d’usure (pneus, freins, poignées, etc.), tandis que la batterie est garantie 2 ans.