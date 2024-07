Ces deux nouveaux vélos électriques Orbea ont de la puissance à revendre et une astucieuse cachette pour AirTag

La marque espagnole Orbea dégaine deux nouveaux vélos électriques taillés pour la ville et le tout-chemin. Voici donc les Kemen Tour et Kemen Adventure, tous deux déclinés en trois versions. Au menu du jour : un puissant moteur Shimano combiné à une généreuse batterie.

Deux nouveaux vélos électriques Orbea s’invitent au catalogue du groupe espagnol en ce mardi 16 juillet : les Kemen Tour et Kemen Adventure, qui rejoignent le récent Orbea Diem que nous avions notamment pris en main. Ici, il s’agit de modèles respectivement conçus pour la ville et le tout-chemin. En voici une présentation détaillée.

Tout d’abord, faut-il savoir que ce binôme repose sur le même moteur et la même batterie, signés Shimano : le Shimano EP6, qui n’est pas réputé pour sa légèreté (3 kg) mais qui excelle par son dynamisme grâce à son couple de 85 Nm. Le tout est couplé avec une batterie intégrée de 630 Wh, la plus généreuse de la gamme Shimano. Un Range Extender de 252 Wh est aussi disponible en option.

Une cachette pour AirTag

Sur la partie connectée, le duo embarque un support SP Connect pour venir y fixer son smartphone, couplé à une prise USB-C pour recharger ce dernier. Aussi, une petite cachette capable d’accueillir un AirTag ou tout autre traceur similaire a été intégrée dans le vélo. Une bonne idée – que l’on retrouve sur le VAE Lidl – quand on sait à quel point les balises Bluetooth et autres GPS sont d’une redoutable utilité en cas de vol.

Source : Orbea Source : Orbea Source : Orbea Source : Orbea Source : Orbea

Les Kemen Tour et Adventure cherchent à s’adapter au maximum de profils possibles. Pour ce faire, la marque ibérique a décliné deux formes de cadre : Top Bar, pour de meilleures performances et une plus grande maniabilité, et Mid Bar, « qui met l’accent sur l’accessibilité », explique le communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Le Kemen Tour opte de série pour un porte-bagages arrière capable de supporter jusqu’à 20 kg, et peut monter jusqu’à 30 kg en option. L’Adventure, lui, est uniquement compatible avec l’option 30 kg et offre, au passage, la possibilité d’installer un siège pour enfants. À noter aussi que les garde-boue de l’Adventure sont plus larges que ceux de la version Tour, en raison des terrains sur lesquels il est censé rouler.

Trois versions pour chaque modèle : pour quelles différences ?

Ci-dessous, veuillez retrouver les principales différences entre chaque version des Kemen Tour 10, 20 et 30 d’un côté, et celle des Kemen Adventure 10, 20 et 30 de l’autre. Les 3 premiers sont déclinés en coloris Diamond Black, Ivory White, Spaceship Green, les 3 derniers héritent des coloris Diamond Black, Mars Red/Ivory White et Blue Stone/Brugundy.

Orbea Kemen Tour 10 (haut de gamme) :

Fourche : SR Suntour Mobie34 de 80 mm de débattement ;

Dérailleur arrière : Shimano Cues E6000 GS Shadow ;

Freins à disque hydrauliques : Magura AT2 ;

Feu avant : Supernova Starstream Pro ;

Pneus : Schwalbe Marathon, 29 pouces ;

Prix : 4599 euros.

Orbea Kemen Tour 20 (milieu de gamme) :

Fourche : SR Suntour NX1 de 80 mm de débattement ;

Dérailleur arrière : Shimano Cues E6000 GS Shadow ;

Freins à disque hydrauliques : Magura AT2 ;

Feu avant : Supernova Starstream Pure ;

Pneus : Schwalbe Marathon, 29 pouces ;

Prix : 3999 euros.

Orbea Kemen Tour 30 (entrée de gamme) :

Fourche : SR Suntour NVX de 80 mm de débattement ;

Dérailleur arrière : Shimano Cues U4000 GS Shadow ;

Freins à disque hydrauliques : Shimano MT200 ;

Feu avant : Supernova Starstream Pure ;

Pneus : Schwalbe Marathon, 29 pouces ;

Prix : 3499 euros.

Orbea Kemen Adventure 10 :

Fourche : Fox 34 Float AWL 100 RAIL ;

Dérailleur arrière : Shimano XT M8130 Link Glide SGS Shadow Plus ;

Freins à disque hydrauliques : Magura MT5 E-STOP ;

Feu avant : Supernova Starstream Pro

Pneus : Schwalbe Johnny Watts, 29 pouces :

Prix : 4699 euros.

Orbea Kemen Adventure 20 :

Fourche : SR Suntour XCR34 de 100 mm de débattement ;

Dérailleur arrière : Shimano Cues U6000 GS Shadow ;

Freins à disque hydrauliques : Magura AT2 ;

Feu avant : Supernova Starstream Pure ;

Pneus : Schwalbe Johnny Watts, 29 pouces ;

Prix : 4099 euros.

Kemen Adventure 30 :

Fourche : SR Suntour XCR34 de 100 mm de débattement ;

Dérailleur arrière : Shimano Cues U4000 GS Shadow ;

Freins à disque hydrauliques : Shimano MT200 ;

Feu avant : Supernova Starstream Pure ;

Pneus : Schwalbe Johnny Watts, 29 pouces ;

Prix : 3599 euros.

L’ensemble de la gamme assume clairement son positionnement haut de gamme et ses prix élevés qui ne conviendront pas au commun des mortels. En sachant que le prix moyen d’un vélo électrique en France est de 1967 euros, et que le tarif est généralement le principal frein à l’achat pour un VAE, Orbea cible ici une clientèle plus nichée et plus aisée, qu’il faudra réussir à convaincre face à une concurrence accrue sur ce segment.