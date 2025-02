Le nouveau VTC électrique Decathlon à moins de 1000 euros est déjà disponible : tout ce qu’il faut savoir

Annoncé début février par Decathlon, le vélo électrique tout-chemin Rockrider E-ACTV 100 débarque sur le site officiel avec son prix très attractif placé sous la barre des 1000 €.

Le VTC électrique Rockrider E-ACTV 100 // Source : Decathlon

C’était la principale nouveauté vélo électrique de la présentation presse Decathlon de ce début d’année 2025. Le groupe français nous exposait et nous mettait brièvement en selle sur le Rockrider E-ACTV 100, un VTC électrique inédit que l’on a même pris en mains. Ce modèle vient d’arriver sur le site officiel et confirme sa disponibilité à la commande.

Un Rockrider E-ACTV 100 pour une pratique loisir modérée

On retrouve ainsi un dessin plutôt réussi et équilibré, certes avec une grande poutre diagonale renfermant la batterie 356 Wh (amovible). Prévoyant une autonomie de 30 à 70 km selon les trois modes d’assistance, le Rockrider E-ACTV 100 fonctionne avec un moteur arrière d’un couple de 45 Nm, doté d’un simple capteur de rotation. Soit un couple suffisant pour la ville, et un type de capteur en adéquation avec son prix.

Source : Decathlon

La fourche avant d’un débattement 60 mm est suffisante pour du tout-chemin et de la randonnée vélo (voire de la ville). Elle est associée à une transmission modeste par dérailleur 6 vitesses, des freins à disque mécaniques et des pneus larges trekking (700x47C).

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Ici présent en cadre haut, le VTC électrique Decathlon propose aussi une version en cadre bas, visible sur le site mais indiqué comme indisponible en ligne – a contrario de ce modèle en cadre haut. Chaque variante dispose de sa couleur unique : gris foncé pour le cadre haut, blanc en cadre bas. Cependant, deux tailles S/M et L/XL seront bien disponibles.

Le Rockrider E-ACTV 100 en cadre bas et blanc // Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Un nouveau VTC Decathlon pour affronter Intersport Nakamura

Côté prix, Decathlon respecte bien sa promesse. Le Rockrider E-ACTV 100 est affiché à 999 euros, de quoi rivaliser avec Intersport. En effet, il vise directement le Nakamura Crossover Native S LTD. Ce concurrent propose un porte-bagages arrière mais en choix de cadre unique et au tarif de 1 199 euros.