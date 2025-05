Mais que prépare VanMoof ?

La marque néerlandaise VanMoof, à l’époque connue et reconnue pour ses vélos électriques connectés, va repartir de l’avant depuis son rachat. Le fabricant nous donne rendez-vous le 11 juin 2025 pour découvrir un tout nouveau modèle de VAE.

Source : VanMoof

« Notre vélo ultime. 11.06.25. Préparez-vous à découvrir notre prochain e-bike. Lancement mondial ». C’est en ces termes laconiques que VanMoof annonce son retour sur l’échiquier du vélo électrique dans un mail envoyé à la rédaction. La marque néerlandaise nous donne ainsi rendez-vous le 11 juin prochain.

Ce come-back marque une étape symbolique dans l’histoire du fabricant batave. Pionnier des vélos électriques connectés, VanMoof a connu une terrible descente aux enfers, jusqu’à la faillite actée le 17 juillet 2023. Après de longs mois d’échanges et de tractations, un repreneur a été trouvé : le groupe anglais McLaren Applied via sa filiale de trottinettes Lavoie.

Plusieurs hypothèses

Depuis, VanMoof a timidement repris du service, en baissant le prix de ses vélos électriques S5 et A5 en mai 2025, précédé d’un nouvel abonnement payant Ride Pro en janvier dernier.

Source : VanMoof

Forcément, la même question est sur toutes les bouches : que nous prépare VanMoof le 11 juin ? Les spéculations vont bon train, même si la marque semble explicite dans son teasing : elle y évoque en effet un « e-bike ». Seraient-ce les VanMoof S6 et A6 que le co-PDG de la marque, Eliott Wertheimer, nous avait évoqués en mai 2024 lors d’une interview ?

La question est légitime, mais les doutes persistent. À l’époque, l’intéressé déclarait : « On lancera bien sûr des S6 et A6, mais dans longtemps, car le développement demande 2 à 3 ans ». Soit, si l’on se fie à ce calendrier commercial, en 2026 voire 2027. L’année 2025 semble donc prématurée, mais après tout, VanMoof a peut-être été plus vite dans ses plans.

Un speedbike ? Ou pas

Le projet connu sous le nom de VanMoof V peut-il être le protagoniste de cette annonce ? Pour rappel, il s’agit ici d’un speedbike dont la sortie a été repoussée maintes fois. Problème : encore une fois, Eliott Wertheimer ne tablait pas sur l’année 2025. « Pas l’année prochaine c’est sûr, on espère l’année d’après ou la suivante », soit 2026 au minimum.

VanMoof a pour projet de commercialiser une trottinette électrique, mais l’appellation « e-bike » utilisée dans le mail écarte naturellement cette hypothèse. S’agirait-il d’un vélo électrique plus entrée de gamme avec un prix d’appel attractif ? Le terme « ultime » rejette quelque peu cette possibilité, et laisse penser à un modèle relativement haut de gamme.

Il ne reste qu’une seule à faire : patienter jusqu’au 11 juin.