VanMoof : tout ce qu’il faut savoir sur cette situation inquiétante pour les clients

En faillite, VanMoof donne une issue incertaine à ses activités ainsi qu’à ses clients, soucieux de savoir s'ils pourront entretenir ou continuer d'utiliser leurs vélos électriques. Nous sommes allés nous renseigner, et on fait le point sur la situation.

La marque VanMoof a été déclaré en faillite ce mardi 17 juillet 2023 au tribunal d’Amsterdam (Pays-Bas), comme on peut le lire dans cette communication officielle de la marque. Une déconvenue en plusieurs étapes pour le fabricant de vélos électriques connectés, fondée par les frères Taco et Ties Carlier en 2009, s’étant bâti une solide réputation en Europe.

La lente agonie des vélos électriques VanMoof

Les premiers signes de difficultés ont débuté en 2021, au regard des résultats financiers de l’exercice 2020 publiés par le Financieele Dagblad (FD). La société perdait alors 6,7 millions d’euros. Mais beaucoup tenaient à afficher la bonne forme via les nouveaux S5 et A5, ou opposer l’énorme investissement de 128 millions d’euros qui a eu lieu en septembre 2021. Une somme gonflant le total d’argent levé à 189,1 millions d’euros, permet à VanMoof de devenir l’entreprise vélo la plus attractive au monde.

Or début 2022, les résultats empirent, avec une perte sèche de 11,9 millions d’euros affirme le média néerlandais. Mais c’est surtout en janvier 2023 que la sonnette d’alarme a été tirée. VanMoof a frisé la faillite à ce moment-là, organisant un tour de table d’investisseurs d’urgence pour renflouer les caisses. Car on apprenait dans la foulée la colossale dette de l’entreprise, publiant 78 millions d’euros de déficit pour l’année 2022, toujours selon le FD. Un chiffre exorbitant pour un fabricant de vélos électriques !

L’hiver et le printemps 2023 ont atténué le tout avec le lancement de nouveaux modèles, les S4 et X4. De la poudre de perlimpinpin comme dirait un président, puisque VanMoof a cessé la vente de ses vélos le 29 juin dernier. Cachant sa situation derrière un supposé souci technique, la marque a subi les assauts de clients et d’investisseurs. Ces derniers ont ainsi demandé leur retour sur investissement, forçant VanMoof à demander un report de paiement le 12 juillet au tribunal d’Amsterdam. C’est à cette date que les boutiques et ateliers ont fermé leurs portes à travers toute l’Europe.

Une faillite aux Pays-Bas, mais pas ailleurs ? Et après ?

Ce même établissement a statué le 17 juillet la faillite des sociétés VanMoof Global Holding BV, VanMoof BV et VanMoof Global Support BV, signant la fin des activités. La gestion revient donc à deux administrateurs, “Mrs Padberg et Mr. De Wit” nous communique la marque, tenant dorénavant les rênes.

Ces deux personnes “examinent les possibilités de redémarrage suite à la faillite, signifiant une revente à un tiers, afin de poursuivre les activités de VanMoof” poursuit le communiqué officiel. La faillite touche donc seulement les Pays-Bas, pas la France ni l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon ou les États-Unis.

« Nous étudions toujours l’impact de la faillite des entités néerlandaises sur les autres entités juridiques » précise la firme, « notre intention est de continuer à faire fonctionner ces entités comme d’habitude ». Mais sans la maison-mère, les activités en France seront au mieux limitées, sinon suspendues sine die.

Il faut aussi se soucier du futur des 700 employés de la marque, à qui les cofondateurs se sont adressés dans un email en interne pour les remercier, dont la grande majorité quittera le navire « sous six semaines ». Les frères Carlier ont bien spécifié que “l’itération actuelle de VanMoof se termine aujourd’hui”, une autre pouvant redémarrer. En cas d’échec de reprise, Vanmoof risque la pure liquidation.

Je suis déjà client, vais-je pouvoir démarrer et utiliser mon vélo ?

Nous avons contacté la firme pour comprendre la suite des évènements pour les clients. Un porte-parole nous a précisé “ne faire aucun commentaire pour le moment”. Car posséder un vélo électrique VanMoof est particulier, puisqu’il faut en partie passer par l’application pour démarrer le vélo électrique connecté. Aussi, divers paramètres et services passent par le vélo. Néanmoins, le nouveau FAQ rassure quant à l’utilisation :

Non, votre vélo restera fonctionnel et utilisable, car nous visons à maintenir notre application et nos serveurs en ligne et à sécuriser les services en cours pour l’avenir. Comme des circonstances imprévues pourraient survenir, nous vous conseillons de créer un code de déverrouillage de secours afin que vous puissiez déverrouiller votre vélo via les boutons de votre guidon. Vous pouvez trouver des instructions sur la façon de créer/réinitialiser un code de déverrouillage de secours dans notre base de connaissances.

Si un problème venait à intervenir sur votre application VanMoof, et si vous n’avez pas de code de déverrouillage, les applications Bikey de Cowboy et Moofer sont des alternatives pour démarrer votre vélo.

Est-ce possible de faire réparer mon VanMoof ou le récupérer ?

L’entretien et la réparation se passe également en interne, puisque ces VAE disposent de composants spécifiques. Si les pneus et freins sont réparables via un réparateur ou atelier conventionnel, les autres composants sont à prendre en charge par VanMoof, disposant de l’expertise et pièces détachées. Un atelier VanMoof était ouvert à Paris, tandis que d’autres “certifiés” prenaient en charge les vélos à Bordeaux, Lyon et Strasbourg.

On rappelle que la batterie est conçue pour VanMoof et intégrée au cadre, et donc moins accessible qu’une batterie amovible conventionnelle. C’est justement le cas d’un client ayant confié son vélo électrique – à cause d’un problème de batterie – la veille de la fermeture de l’atelier VanMoof à Paris. Il n’a depuis aucune nouvelle, et s’inquiète de son sort. Selon le FAQ actualisé, la situation n’est claire qu’aux Pays-Bas :

Oui, tous les vélos réparés et non réparés appartenant à des clients et actuellement situés dans l’un des magasins de réparation VanMoof aux Pays-Bas peuvent être récupérés par les cyclistes.

J’ai commandé mon vélo Vanmoof mais ne l’ai jamais reçu. Vais-je être remboursé ?

Pour ceux ayant commandé leur futur vélo VanMoof ces dernières semaines, et n’ayant pas encore été livrés, c’est le brouillard. Si la branche France pourrait encore assurer des activités indépendantes de la maison-mère en faillite, elle pourrait peut-être procéder à l’annulation des commandes et un remboursement total du prix des vélos et éventuels accessoires. Voici en tout cas le message officiel à ce sujet :

Actuellement, les livraisons sortantes ont cessé. En fonction du résultat du processus de vente, il sera décidé si les commandes ouvertes peuvent être exécutées.

Car aujourd’hui, tout est gelé. Autre exemple, une cliente nous a fait part d’une commande d’un vélo fin mars (à plus de 3 000 euros), prévue pour livraison en mai et non honorée. « Fin mai, j’ai reçu un mail pour me dire que la nouvelle date de livraison serait finalement fin juin », raconte Julie, « depuis, aucune nouvelle. J’ai pourtant, à plusieurs reprises, contacté le service client de la boutique à Paris, ou j’ai acheté le vélo, ainsi que le service client hollandais. Les seules réponses que j’ai eu, étaient floues, en insistant sur le fait que ‘l’attente vaut le coup »

Frustrée, elle se demande « s’ils essayaient simplement d’avoir le plus de trésorerie, sans réellement savoir si une livraison était possible ». La cliente a ainsi demandé le remboursement de son vélo depuis le 12 juillet, avec confirmation de réception et remboursement indiqué « sous 14 jours ouvrés ». Pour un éventuel remboursement, c’est actuellement confus selon la FAQ :

Les administrateurs sont au courant des acomptes versés et des remboursements demandés. […] Indépendamment de la propre responsabilité des clients de sauvegarder et d’enquêter sur leurs droits en ce qui concerne les commandes et les paiements effectués ; pour les clients qui souhaitent déposer ces créances dans le cadre de la procédure de faillite, les administrateurs mettent en place des procédures spécifiques pour cela.

En d’autres termes, il n’est pas impossible que ces clients aient perdus leur argent et ne soient jamais remboursés. En effet, les clients ne sont pas des créanciers prioritaires contrairement aux salariés. N’hésitez pas à nous faire part de votre situation en commentaire, si vous avez des communications avec la marque et d’amples informations, qui pourront aider d’autres clients.

J’ai loué mon vélo Vanmoof en LOA, je peux toujours l’utiliser ?

Depuis 2022, Vanmoof proposait la location de ses vélos électriques. Cela était possible via les employeurs, avec des subventions de plusieurs centaines d’euros, et avec une option d’achat en fin de contrat (LOA). La marque néerlandaise avait passé un accord avec les trois partenaires Azfalte, BeeToGreen et Zenride pour ses LOA.

A cette heure, nous n’avons aucune information sur la poursuite de ces locations en entreprise, mais nous ne manquerons pas d’actualiser cet article lorsque nous aurons davantage d’informations.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.