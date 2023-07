VanMoof : la situation devient vraiment critique pour ces vélos électriques connectés

En proie à des difficultés financières depuis plusieurs mois, la marque néerlandaise de vélos électriques VanMoof a suspendu l’achat de ses vélos électriques connectés, et cela pourrait durer.

Si vous aviez l’intention de vous offrir un Vanmoof ces prochains jours, mauvaise nouvelle ! Vous avez raison, le site est toujours en ligne, avec les pages de présentation des récents S5 et A5, ainsi que des tout récents Vanmoof S4 et X4 lancés en juin dernier. Or, impossible de configurer ou commander un de leurs vélos électriques. Il n’est possible que de réserver un essai dans les boutiques de Paris, Lyon et Bordeaux.

“Nous avons temporairement interrompu nos ventes afin de rattraper la production et la livraison de nos commandes”, peut-on lire sur le site officiel de Vanmoof. Mais celle-ci veut rassurer le sort de ceux ayant commandé leur vélo jusqu’à hier : “Soyez assuré(e) que cela n’impacte pas notre service pour nos clients existants.” Et c’est la même chose pour les accessoires tels les paniers ou batterie additionnelle “Powerbank”. Mais qu’est ce qui explique cette mesure radicale ?

Vanmoof près de la faillite ?

Selon Techcrunch, les affaires vont très mal pour la marque. Pourtant, elle fut l’un des blasons de l’industrie du cycle ayant levé le plus d’argent. Mais en creusant, le média américain tisse un parcours financier tumultueux, Vanmoof ayant frisé la faillite en janvier 2023, et ce sont désormais les dirigeants – président, PDG et un cofondateur – qui auraient quitté le navire. Cela fait aussi suite à une hausse importante du prix de vente des Vanmoof S5 et A5, aujourd’hui à 3 498 euros.

Les ventes se seraient arrêtées exactement au 29 juin, et nous avons pu vérifier qu’elles étaient déjà inactives au 1er juillet. Actuellement, la firme hollandaise chercherait une bouée de sauvetage pour continuer ses activités. Si une autre page du site français évoque “un problème”, ce n’est pas une affaire de paiement ponctuelle, puisque cela dure depuis presque deux semaines.

En tous cas, le compte Twitter du fabricant reste actif en répondant aux clients (mécontents à cause de livraisons tardives ou commandes en pauses), et vient même rappeler que le speedbike Vanmoof V arrive bien en production d’ici fin 2023. Preuve que Vanmoof n’est pas encore enterré ? Affaire à suivre.

