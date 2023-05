VanMoof S4 et X4 officialisés : un prix qui redevient enfin « abordable »… mais avec des petites concessions

Comme convenu, VanMoof a levé le voile sur deux nouveaux vélos électriques répondant au nom de VanMoof X4 et S4.

Début mai, la marque néerlandaise VanMoof nous donnait rendez-vous le mardi 9 mai pour découvrir plusieurs nouveaux vélos électriques, alors même que l’entreprise rencontre plusieurs difficultés financières. Voici donc les VanMoof X4 et S4, qui succèdent non pas aux S5 et A5, mais bel et bien aux X3 et S3.

À ce propos, ce binôme nouvelle génération n’hésite pas à reprendre la forme des cadres appartenant à ces derniers. Sauf que selon le groupe, ils « ont été entièrement reconstruits pour offrir le meilleur de l’innovation technologique de la marque dans ses modèles les plus simples, les plus accessibles et les plus fiables à ce jour ».

Des petites concessions

Parmi les nouveautés à signaler, citons la nouvelle boîte de vitesses automatique à deux rapports, au lieu de quatre sur les X3 et S3. La batterie de 478 Wh perd légèrement en capacité énergétique face aux 504 Wh d’auparavant. La marque batave promet une autonomie oscillant entre 60 et 150 km selon le mode utilisé. Quant à la charge, il faut compter 4h30 pour retrouver 100 % d’énergie.

Malheureusement, le principal point faible des VanMoof précédents est toujours à l’ordre du jour : leur batterie reste encore inamovible, ce qui constitue une vraie contrainte pour la recharger. C’est un point qui pourrait jouer dans la balance au moment de l’achat. C’est dommage que le groupe n’ait pas davantage travaillé sur cette problématique.

Il faut aussi compter sur des pneus de 27,5 pouces sur le S4, contre 28 pouces sur le S3. Sur le X4, la taille de 24 pouces n’évolue pas. Sachez que le premier nommé est taillé pour des utilisateurs mesurant 170 à 210 cm, contre 155 et 190 cm pour le second.

Même moteur au menu

Le Matrix Display autrefois présent sur le cadre des vélos n’est plus : il faut désormais compter sur un support de smartphone SP-Connecté coconçu par VanMoof. Du côté du moteur, il s’agit vraisemblablement du même que leurs prédécesseurs, à savoir un système de 250 W, d’un couple de 68 Nm grâce au Turbo Boost – 59 Nm sans ce mode. Le communiqué de presse indique la présence d’un capteur de vitesse et de quatre modes d’assistance.

Système de verrouillage Kick Lock Gen 4 qui sécurise la roue, alarme embarquée, géolocalisation, éclairage LED de 40 Lux, freins à disque hydrauliques à l’avant comme à l’arrière, béquille : voici les autres informations importantes à retenir.

Au niveau du prix, les VanMoof X4 et S4 sont vendus au prix de 2198 euros, en coloris Evergreen, Purple Fog (disponible fin mai), Sunbeam Yellow (disponible fin juin), et Foam Green (disponible fin juillet). Pour rappel, le VanMoof S3 était, en 2020, vendu 1998 euros. Avant que plusieurs hausses de prix le fassent passer à 2498 euros. Ici, VanMoof s’appuie de nouveau sur des prix plus « raisonnables ».

Intéressant sur le papier, il faut maintenant les tester

Ces deux nouveaux vélos électriques sont à considérer comme des versions légèrement moins abouties que les VanMoof S3 et X3, en témoignent la boîte de vitesses automatique à deux rapports ou la capacité énergétique moindre de la batterie. Cette proposition reste toutefois intéressante eu égard du prix plus abordable que certains concurrents. Il faut maintenant les tester pour s’en faire une idée plus nette.

