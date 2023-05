Vélos électriques : mais que mijote VanMoof pour le 9 mai ?

VanMoof nous donne rendez-vous le 9 mai pour lever le voile sur ses nouveaux vélos électriques. Vraiment ? Frandroid tente de dépoussiérer cette annonce, dont le teasing ne laisse néanmoins pas présager un grand bouleversement de son catalogue.

Mais que mijote VanMoof ? L’entreprise néerlandaise spécialisée dans les vélos électriques connectés prévoit de révéler des nouveaux vélos électriques le 9 mai prochain. Non pas « un », mais « des », alors même qu’elle connaît de grandes difficultés financières, comme on l’apprenait en janvier dernier.

Le constructeur aurait en effet vendu à perte, à hauteur de 11,9 millions d’euros au cours de l’exercice 2021. Pour contrecarrer cette dynamique négative, VanMoof a tout bonnement augmenté le prix de ses VAE – les S5 et A5 – le 2 mai 2023, de 500 euros chacun. Le binôme s’arrache désormais au tarif de 2 998 euros.

L’offensive VanMoof

Ce nouveau seuil tarifaire les place dans une situation délicate face à une concurrence plus compétitive, et surtout mieux armée sur le plan de l’expérience utilisateur. C’est bête, mais les batteries inamovibles des VanMoof sont une véritable épine dans leur pied. Les Cowboy 4, iWeech, Ellipse E1 et autres Angell ne peuvent que se frotter les mains.

Ready to rediscover the pure joy of riding? Tune in on May 9, 2023. https://t.co/5RmLL84pu4 pic.twitter.com/JmQP72M7g2 — VanMoof (@VanMoof) May 1, 2023

Pourtant, et malgré la situation actuelle, VanMoof devrait bel et bien sortir des nouveaux vélos électriques. C’est en tout cas ce que tease un message twitter publié par la marque le 1er mai dernier. Son site officiel participe également à cette campagne de communication, au travers d’une double animation qui laisse apercevoir des S3 et X3.

À quoi peut-on s’attendre ? Indéniablement, Frandroid ne parie pas sur une toute nouvelle génération de VAE, comme des S6 et A6. Disons que les chances sont maigres, puisque les S5 et A5 ont été officialisés puis lancés il y a environ un an. Nous voyons mal VanMoof renouveler son offre de sitôt.

Des nouveaux S3/X3 ?

Il paraît en effet préférable de laisser vivre la gamme S5/A5 un certain temps, et de ne pas les cantonner à un second rôle au sein du catalogue après plusieurs années de développement. Est-il en revanche possible de voir débarquer des VanMoof S3/X3 dans une version spécifique ? Potentiellement.

Le constructeur l’a déjà fait en août 2022, avec un VanMoof S3 Aluminium paré d’un cadre en aluminium brossé du plus bel effet. Cette itération avait été vendue en édition limitée. Ici, la marque batave pourrait surtout chercher un coup de publicité qui lui permettrait de vivre dans le paysage médiatique des VAE.

La troisième possibilité consiste à lancer des déclinaisons optimisées et légèrement modifiées des S3/X3. Le fabricant pourrait reprendre leur base et y apporter quelques améliorations… comme l’ajout d’une batterie amovible. Aujourd’hui, ce binôme est en tout cas indiqué comme définitivement épuisé sur le site officiel.

Une certaine combativité

Le sont-ils pour à l’avenir disparaître définitivement de l’offre ? Ou VanMoof a-t-il décidé de vider les stocks, pour en ajouter de nouveaux avec de nouvelles versions ? Il y a peut-être un peu de tout cela. Il reste tout de même intéressant de voir VanMoof actif et combatif en pleine conjoncture délicate à son égard.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.