Les vélos électriques VanMoof vont subir une très grosse hausse de prix

Dans un mail client, la marque VanMoof prévient qu’elle augmentera le prix de ses vélos électriques S5 et A5 à partir du 2 mai 2023. Une hausse d’environ 17 % est à prévoir.

Ce n’est un secret pour personne, la célèbre et historique marque néerlandaise VanMoof est en difficulté financière. En janvier 2023, on apprenait du quotidien financier Het Financieele Dagblad (FD) que le constructeur de vélos électriques connectés vendrait à perte. En se basant sur les chiffres de ventes 2021, les pertes de marge brute auraient atteint les 11,9 millions d’euros.

Pour inverser la tendance, VanMoof n’a pas moult solutions : l’une d’entre elles consiste simplement et logiquement à augmenter le prix de ses cycles électrifiés actuellement vendus, les S5 et A5 – les S3 et X3 sont épuisés, selon le site officiel. Et ce afin d’amortir les coûts de production et d’assemblage engendrés.

Plus 500 euros sur la note finale

C’est exactement ce que VanMoof compte faire, puisqu’une hausse de 500 euros sera appliquée sur les S5 et A5 – que nous avions brièvement essayé à Amsterdam – à partir du 2 mai 2023, apprend-on dans un mail client. « Le 2 mai, le prix des VanMoof S5 & A5 augmentera de 500 €. La technologie révolutionnaire des VanMoof S5 & A5 définit de nouvelles normes pour les riders du monde entier », est-il écrit.

Le mail précise : « Et maintenant, ils sont prêts à prendre la route en Light Gray et Dark Gray. Achetez avant le 1 mai pour bénéficier du prix actuel de 2 998 € ».

Si vous êtes intéressés par un VanMoof, faut-il se précipiter d’en acheter un avant le 1er mai ? Il convient peut-être de tempérer vos ardeurs pour plusieurs raisons. Premièrement, l’avenir incertain de l’entreprise nous rend quelque peu frileux à l’idée de vous conseiller cette marque.

En cas d’arrêt, quid du suivi logiciel dont dépendent les modèles ? Même question pour le service après-vente dans sa globalité. On se demande si les clients seront tout bonnement livrés à eux-mêmes, alors même que certains d’entre eux rencontrent déjà de nombreuses difficultés avec le SAV – et les modèles S5 et A5 de manière générale.

De nombreuses plaintes sur Reddit

Il suffit en effet de jeter un œil sur Reddit pour lire les nombreuses plaintes parfois inquiétantes – anomalies techniques et logicielles, retards de livraison – de la communauté. Loin de nous l’envie de généraliser ces problèmes, mais il convient de les mettre en exergue, car ils existent.

Surtout, des alternatives clairement plus intéressantes financièrement parlant sont disponibles sur le marché. Un constat qui sera surtout valable au moment de la hausse tarifaire. On pense par exemple à l’Iweech, vendu 2950 euros et l’un des coups de cœur de la rédaction.

Pour aller plus loin

Speedbike : le VanMoof V a (beaucoup) de retard, voici pourquoi

Le rival direct de VanMoof, à savoir Cowboy, a aussi son mot à dire : un Cowboy 4 à 2990 euros est forcément plus aguicheur qu’un VanMoof à près de 3500 euros. Globalement, les inquiétudes autour de la marque néerlandaise sont nombreuses et réelles : à quel point va-t-elle réussir à sortir la tête de l’eau ? L’année 2023 devrait être charnière pour elle.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).