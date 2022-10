Speedbike : le VanMoof V a (beaucoup) de retard, voici pourquoi

Initialement attendu fin 2022, le tout premier speedbike de VanMoof accuse finalement un sacré retard d’un an, peut-on lire sur le site officiel de la marque.

En octobre 2021, la marque néerlandaise VanMoof levait le voile sur le tout premier speedbike de son histoire, elle qui s’était jusque-là surtout positionnée sur le créneau des vélos à assistance électrique. Pour rappel, un speedbike appartient à la catégorie des cyclomoteurs et dépend d’une législation différente des VAE.

Plusieurs règles importantes sont à connaître avant de conduire ce type de véhicule capable de monter jusqu’à 45 km/h : il faut par exemple s’immatriculer, porter un casque et des gants homologués, posséder une assurance ou encore rouler non pas sur les pistes cyclables, mais sur la route au milieu du trafic automobile.

La chaîne d’approvisionnement en cause

Le calendrier commercial du VanMoof V misait à l’époque sur une sortie à la fin de l’année 2022. Problème : le planning a visiblement été chamboulé, comme l’ont remarqué plusieurs médias européens – eBike News, notamment. Il suffit en effet de se rendre sur le site officiel de la marque batave pour en apprendre davantage.

À la question « Quand la production du VanMoof V commencera-t-elle », le fabricant répond :

Alors que la production à grande échelle devait commencer à l’automne 2022, nous prévoyons maintenant de commencer la production à la fin de 2023.

Cela correspond à une belle année de retard, la faute, selon VanMoof, à des « problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement mondiale ». On le sait, le secteur des vélos électriques est lourdement touché depuis le Covid-19. Pénurie de composants, difficultés logistiques, capacités de production en berne : toute la chaîne est affectée.

Un tarif inchangé

Pour autant, le prix initialement annoncé (3498 euros) n’a pas évolué depuis, ce qui est ici une bonne nouvelle. La tendance tarifaire est en effet à la hausse chez beaucoup de marques, VanMoof les premiers. La marque a par exemple augmenté le prix de ses S3 et X3 le 9 août 2022, en raison de l’inflation et de la hausse du coût des matières premières.

Le VanMoof V n’est toujours pas disponible à la précommande, mais il est tout à fait possible de s’inscrire à la newsletter pour en être prévenu. Et pour ceux et celles qui préfèrent jeter leur dévolu sur un autre produit de la marque, les nouveaux S5 et A5 sont disponibles à l’achat — notre prise en main — pour des livraisons entre mi-janvier et mi-février 2023.

