VanMoof officialise son premier Speebike : prix, législation, caractéristiques et date de sortie

L'entreprise néerlandaise VanMoof présente son tout premier Speedbike répondant au nom de Van Moof V. Premières caractéristiques, date de sortie, législation, on fait le point.

VanMoof s’attaque au segment des Speedbikes, comme a déjà pu le faire Moustache avec son Friday 27 FS Speed. Mais avant de rentrer dans les détails techniques, tâchons de rappeler les quelques règles essentielles à connaître sur ce genre d’engin. Des engins qui ressemblent à s’y méprendre à des vélos électriques, sans être considérés comme tels.

Speebike : quelles règles à respecter ?

Un Speedbike est un deux-roues capable de filer à une allure maximale de 45 km/h. Pour atteindre cette vitesse, il est également question de pédaler. En revanche, vous êtes dans l’obligation d’immatriculer votre véhicule, de souscrire à une assurance et de porter un casque homologué.

Aussi, sachez qu’il est interdit de rouler sur les pistes cyclables : un Speebike appartient en effet à la catégorie des cyclomoteurs (classe L1e-b). Sa place se trouve donc sur la route au milieu des voitures et des scooters. Ce qui n’est pas forcément toujours compris par les usagers qui l’entourent.

Du côté des spécifications, VanMoof annonce une vitesse de pointe de 50 km/h — probablement limitée à 45 km/h en France –, deux roues motrices, des suspensions avant et arrière, des pneus plus épais et un nouveau design de cadre. À chacun ses goûts et ses couleurs, mais avouons que ce Van Moof V a du style.

VanMoof V : prix et date de sortie

Il est aussi question de changement de vitesse automatique, d’un système antivol, du Kick Lock pour le débloquer sans aucune clé et d’un Turbo Boost. Il faudra en revanche patienter avant de le recevoir, puisque sa sortie est programmée pour la fin de l’année 2022. Il est aujourd’hui disponible à la réservation sur invitation uniquement.

VanMoof avance un prix de 3498 euros, soit un tarif bien moins élevé que le Friday 27 FS Speed (entre 5899 et 7199 euros).